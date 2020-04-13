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勞團、學者憂「後武漢肺炎時代」 拋勞工無條件補助

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣勞工陣線秘書長孫友聯（右）表示，全球有高達81%的勞工因新冠肺炎疫情受衝擊。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台灣勞工陣線秘書長孫友聯（右）表示，全球有高達81%的勞工因新冠肺炎疫情受衝擊。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

新冠肺炎疫情重創全球經濟，也衝擊百工百業，勞團今（13）日舉行記者會提醒，針對「後武漢肺炎時代」的就業紓困也應超前部署，包括即將迎來的六、七月畢業潮。此外，關於針對勞工無條件基本收入補助部分，政大教授林佳和則表示，原則上他並不反對，尤其是針對中底層勞工直接發現金，確實是可以評估的，但某種程度還是要排富。

孫友聯指出，根據國際統計，全球有高達81%的勞工朋友因新冠肺炎疫情衝擊，正面臨失業、減班休息，以及所得減損…等情形，世界各國每天都持續在發生，以全球約33億勞工計算，保守估計有多達27億勞工正受到此波新冠肺炎的衝擊和影響。

孫友聯提醒，針對勞工的就業紓困盤點一定要超前部署，政府一定要先設想，萬一疫情有些比較不好的變化，以及即將來臨的六、七月畢業潮的轉變，政府是否還有其他資源可以提供勞工持續性的補助，以因應今年下半年，甚至是2021年的「後武漢肺炎時代」。

此外，關於勞工朋友的就業紓困，政大教授林佳和今日也拋出類似消費券和發現金的概念。

林佳和表示，針對無條件基本收入的補助，只要有中華民國國籍和長期居住事實，就直接補助你一筆錢，這樣的補助方式，他原則上是不反對的，尤其是針對中底層勞工直接發現金是可以評估的，但某種程度還是要排富，目前美國也是這樣在執行的。

此外，林佳和也提醒，針對類似武漢肺炎疫情這樣的緊急狀態，政府也應該要有一個制度上的通盤檢討，雖然危機只是一時的，但難保日後是否還會有類似的緊急狀態發生，國家是不是應該要有一筆緊急預算或特種基金來因應，都是「後武漢肺炎時代」不可忽視的課題。

同時，林佳和也進一步指出，「後武漢肺炎時代」對國內的產業結構變化，現在更是「挫著等」，尤其美、日各國都已經由國家政府出面，要讓企業永遠的移開中國市場。但，台灣不僅以出口為導向，且長期依賴中國生產基地，甚至是依賴中國市場，想必在「後武漢肺炎時代」的衝擊一定會很大，而這部分會先反應在台商，若台商回流，接下來就會直接影響到台灣的供應鏈，對台灣供應鏈線上勞工將產生難以預料的影響和衝擊。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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