快訊

清明連假曾訪觀光景點 有症狀791人全陰性

疫情曙光！國內9人使用瑞德西韋 有重症患者脫險

北市千人防疫就業2.0上線 釋757個職缺

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市政府推出的第一波就業方案「台北市千人防疫就業方案」，受到民眾熱烈迴響，1,001個職缺已額滿，為持續舒緩因新冠肺炎疫情造成的失業問題，台北市即日起，推出千人防疫就業2.0—「台北市防疫隊」與中央「安心即時上工計畫」結合，釋出第二波公部門短期防疫相關工作機會，共計有757個職缺。

北市勞動局局長陳信瑜表示，第二波的職缺適用對象，依計畫會有自登記申請日前六個月的勞保或就保年資合計滿兩個月，以及最後一個月的投保薪資為2萬3,800元以下的資格限制，歡迎部分工時、自營作業者或是無一定雇主投保於職業工會的勞工踴躍申請加入台北市防疫隊，維持基本生活又能一起照顧大台北市民的健康。

初步統計已有市場處、公園處及勞動局等十個機關局處釋出共757個防疫相關職缺，經進用者，自上工起進用六個月，每月工資以時薪158元支給，每月最高工時80小時，每月領取最多1萬2,640元。

想在台北市政府各機關參與防疫工作的民眾，不限戶籍，即日起即可先行線上預約報名（預約網址https://tinyurl.com/v6wfxdt）或4月13日起直接到台北市各就業服務站登記，提醒使用線上預約的民眾，4月13日起仍須親自攜帶國民身分證到本市各就業服務站辦理登記，經審核符合資格後馬上分派面試。

工時

延伸閱讀

北市千人申辦第三天 1055人搶防疫缺

北市推千人防疫就業方案 上千名額不到1天就秒殺

千人防疫就業登記首日！就服站湧排隊人潮

3月失業率暴增4成5 北市祭出「千人防疫就業方案」

相關新聞

機械公會理事長柯拔希：本季看見急單

台灣機械公會理事長柯拔希昨（10）日表示，最近與許多工具機及零組件大廠接觸，發現各家廠商都湧入不少急單，以目前接單出貨情形來看，第1季應該就是谷底，第2季起有望逐步復甦。柯拔希也不諱言，新冠肺疫情尚未結束前，說一切會好轉也是空談；但他認為，隨著歐美國家封城、封國措施逐漸上軌道，民眾危機意識提升，預期6月就會有好消息。而廠商接單是否確定回溫，4月將是觀察指標。

機械業出口 衰退幅度擴大

台灣機械公會昨（10）日發布台灣機械設備第1季出口速報，受新冠肺炎疫情衝擊，第1季出口金額為59.7億美元，較去年同期衰退14.1%，為近三年來同期新低；若以新台幣計價為1,795億元、年減16.2%。

外送國家隊 五家入選

經濟部昨（10）日公告外送國家隊名單，第一波有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞，均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。

農退儲金制 學者：不應綁老農津貼

行政院通過「農民退休儲金條例」草案，立法院下周擬審議，設定農民退休制度有老農津貼加上農民退休儲金兩筆金額，若投保農保卅年、年滿六十五歲，月領最多二點六萬元。學界反應不一，有學者認為，老農津貼與農民退休儲金應該脫鉤，硬加在一起，只會造成更多社會差異與不公平，不應倉促審議。

無薪假八年新高，勞動部推四大方案「幫勞工加薪」，一張表看如何申請？

新冠肺炎疫情擴散全球，衝擊各行各業，國內減班休息（俗稱無薪假）風潮再起，現實施無薪假勞工已直逼9,000人，創近8年新高。很多勞工已受疫情影響，致減少工作時間及工作收入，進而衝擊勞工家計；而勞工工作型

購肥補貼政策啟動 台肥：製肥原料庫存可供應至明年1月

蔡英文總統今（10）日率領行政院農委會等相關部會團隊赴台肥主要肥料生產基地台中廠視察，並同時了解台肥子公司「培豐公司」硝...

無接觸送餐 勞動部訂外送員防疫重點事項10點注意

新冠肺炎疫情期間，不少民眾避免出門用餐，或居家檢疫、隔離者三餐需求等，美食外送平台業績大增，勞動部職安署訂立「食品外送平...

美中金錢遊戲的「疫」情 陳冲：匯率操縱報告給答案

依法美國財政部每年4月及10月都會發布「國際經濟及外匯報告」（簡稱匯率報告 ）作為貿易報復名單。大國崛起後的纏鬥，美中貿...

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，董事長張綱維於3月5日簽下事業單位大量解...

2019年出口表現 台灣全球排名上升至第17名

財政部統計處今（10）日表示，根據世界貿易組織（WTO）本周最新公布的全球商品統計，2019年台灣的出口貨品3,292億...

從文曄與祥碩的換股交易談資訊揭露的充分性

半導體通路商文曄公司2月21日與IC設計業者祥碩公司以換股方式進行策略合作，前因發行新股的申報書件應記載事項不充分，經金管會證期局於3月18日發布新聞稿表示自即日起停止申報生效；雙方嗣於3月30日提出

文曄與祥碩間「股份交換」模式之探討

大聯大以每股新台幣45.8元公開收購文曄股份1.77億股，在大聯大公開提出五項保證後，經行政院公平會認定不符合公平法第10條第一項第2款及第5款之結合型態，故無須向公平會提出結合申報。 上述公開

熱門新聞

經濟部公告5家外送國家隊名單 免上架費、抽成15%

富邦金單月大賺81餘億元 續登金控首季獲利三冠王

無薪假八年新高，勞動部推四大方案「幫勞工加薪」，一張表看如何申請？

台灣之星 小蝦米要翻轉市場

老藥身價大躍升、蔡總統親訪固料認證國家隊，這家藥廠厲害在哪裡？

餐飲業上架外送平台補助 兩大知名外送未在首波名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。