北市千人防疫就業2.0上線 釋757個職缺

台北市政府推出的第一波就業方案「台北市千人防疫就業方案」，受到民眾熱烈迴響，1,001個職缺已額滿，為持續舒緩因新冠肺炎疫情造成的失業問題，台北市即日起，推出千人防疫就業2.0—「台北市防疫隊」與中央「安心即時上工計畫」結合，釋出第二波公部門短期防疫相關工作機會，共計有757個職缺。

北市勞動局局長陳信瑜表示，第二波的職缺適用對象，依計畫會有自登記申請日前六個月的勞保或就保年資合計滿兩個月，以及最後一個月的投保薪資為2萬3,800元以下的資格限制，歡迎部分工時、自營作業者或是無一定雇主投保於職業工會的勞工踴躍申請加入台北市防疫隊，維持基本生活又能一起照顧大台北市民的健康。

初步統計已有市場處、公園處及勞動局等十個機關局處釋出共757個防疫相關職缺，經進用者，自上工起進用六個月，每月工資以時薪158元支給，每月最高工時80小時，每月領取最多1萬2,640元。

想在台北市政府各機關參與防疫工作的民眾，不限戶籍，即日起即可先行線上預約報名（預約網址https://tinyurl.com/v6wfxdt）或4月13日起直接到台北市各就業服務站登記，提醒使用線上預約的民眾，4月13日起仍須親自攜帶國民身分證到本市各就業服務站辦理登記，經審核符合資格後馬上分派面試。