機械業出口 衰退幅度擴大

台灣機械公會昨（10）日發布台灣機械設備第1季出口速報，受新冠肺炎疫情衝擊，第1季出口金額為59.7億美元，較去年同期衰退14.1%，為近三年來同期新低；若以新台幣計價為1,795億元、年減16.2%。

值得注意的是，機械設備出口主力的工具機，第1季出口金額累計5.53億美元，較去年同期大幅下滑24.7%，除了新冠疫情全球擴散影響，新台幣相對日圓、韓元是強勢貨幣，也不利於出口；情況較好的是3月單月出口大陸，較去年同期僅減少11%。

台灣機械公會指出，3月單月機械設備出口金額為22.19億美元，比去年同期25.45億美元衰退12.8%，若以新台幣計約669億元，較去年同期衰退14.8%，衰退幅度有擴大跡象。

機械設備第1季出口值前三大，分別為檢量測設備7.63億美元、占比12.8%，正成長1.5%；電子設備7.34億美元、占比12.3%，衰退11.7%；工具機5.53億美元、占比9.3%，衰退24.7%。

機械設備第1季進口值為105.2億美元，較去年同期成長3.4%。進口值前三大分別為電子設備46.61億美元、占比44.2%，成長4.4%；檢量測設備20.65億美元、占比19.6%，成長11.8%；渦輪機5.9億美元、占比5.7%，衰退10.3%。

機械公會指出，第1季新台幣兌美元較去年同期升值2.53%。

目前新台幣兌美元匯率約為30.1元，相對於日圓及韓元，仍屬強勢貨幣，不利台灣工具機出口。