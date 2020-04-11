快訊

地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機械業出口 衰退幅度擴大

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
台灣機械公會發布台灣機械設備第1季出口速報，受新冠肺炎疫情衝擊，第1季出口金額較去年同期衰退14.1%，為近三年來同期新低。 本報系資料庫
台灣機械公會發布台灣機械設備第1季出口速報，受新冠肺炎疫情衝擊，第1季出口金額較去年同期衰退14.1%，為近三年來同期新低。 本報系資料庫

台灣機械公會昨（10）日發布台灣機械設備第1季出口速報，受新冠肺炎疫情衝擊，第1季出口金額為59.7億美元，較去年同期衰退14.1%，為近三年來同期新低；若以新台幣計價為1,795億元、年減16.2%。

值得注意的是，機械設備出口主力的工具機，第1季出口金額累計5.53億美元，較去年同期大幅下滑24.7%，除了新冠疫情全球擴散影響，新台幣相對日圓、韓元是強勢貨幣，也不利於出口；情況較好的是3月單月出口大陸，較去年同期僅減少11%。

台灣機械公會指出，3月單月機械設備出口金額為22.19億美元，比去年同期25.45億美元衰退12.8%，若以新台幣計約669億元，較去年同期衰退14.8%，衰退幅度有擴大跡象。

機械設備第1季出口值前三大，分別為檢量測設備7.63億美元、占比12.8%，正成長1.5%；電子設備7.34億美元、占比12.3%，衰退11.7%；工具機5.53億美元、占比9.3%，衰退24.7%。

機械設備第1季進口值為105.2億美元，較去年同期成長3.4%。進口值前三大分別為電子設備46.61億美元、占比44.2%，成長4.4%；檢量測設備20.65億美元、占比19.6%，成長11.8%；渦輪機5.9億美元、占比5.7%，衰退10.3%。

機械公會指出，第1季新台幣兌美元較去年同期升值2.53%。

目前新台幣兌美元匯率約為30.1元，相對於日圓及韓元，仍屬強勢貨幣，不利台灣工具機出口。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

美國將推行新冠肺炎抗體檢測 考慮發出免疫證明

遊戲角色取名「武漢肺炎」 慘遭大陸玩家追殺圍剿

「紓困不夠直接」 工具機業憂5月裁員潮

工具機業 憂爆裁員潮

相關新聞

機械業出口 衰退幅度擴大

台灣機械公會昨（10）日發布台灣機械設備第1季出口速報，受新冠肺炎疫情衝擊，第1季出口金額為59.7億美元，較去年同期衰退14.1%，為近三年來同期新低；若以新台幣計價為1,795億元、年減16.2%。

機械公會理事長柯拔希：本季看見急單

台灣機械公會理事長柯拔希昨（10）日表示，最近與許多工具機及零組件大廠接觸，發現各家廠商都湧入不少急單，以目前接單出貨情形來看，第1季應該就是谷底，第2季起有望逐步復甦。柯拔希也不諱言，新冠肺疫情尚未結束前，說一切會好轉也是空談；但他認為，隨著歐美國家封城、封國措施逐漸上軌道，民眾危機意識提升，預期6月就會有好消息。而廠商接單是否確定回溫，4月將是觀察指標。

外送國家隊 五家入選

經濟部昨（10）日公告外送國家隊名單，第一波有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞，均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。

無薪假八年新高，勞動部推四大方案「幫勞工加薪」，一張表看如何申請？

新冠肺炎疫情擴散全球，衝擊各行各業，國內減班休息（俗稱無薪假）風潮再起，現實施無薪假勞工已直逼9,000人，創近8年新高。很多勞工已受疫情影響，致減少工作時間及工作收入，進而衝擊勞工家計；而勞工工作型

購肥補貼政策啟動 台肥：製肥原料庫存可供應至明年1月

蔡英文總統今（10）日率領行政院農委會等相關部會團隊赴台肥主要肥料生產基地台中廠視察，並同時了解台肥子公司「培豐公司」硝...

無接觸送餐 勞動部訂外送員防疫重點事項10點注意

新冠肺炎疫情期間，不少民眾避免出門用餐，或居家檢疫、隔離者三餐需求等，美食外送平台業績大增，勞動部職安署訂立「食品外送平...

美中金錢遊戲的「疫」情 陳冲：匯率操縱報告給答案

依法美國財政部每年4月及10月都會發布「國際經濟及外匯報告」（簡稱匯率報告 ）作為貿易報復名單。大國崛起後的纏鬥，美中貿...

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，董事長張綱維於3月5日簽下事業單位大量解...

2019年出口表現 台灣全球排名上升至第17名

財政部統計處今（10）日表示，根據世界貿易組織（WTO）本周最新公布的全球商品統計，2019年台灣的出口貨品3,292億...

失業勞工子女就學補助 4月15日起受理

因應新冠肺炎增加失業人口，勞動部史無前例在同一學期開辦兩次失業勞工子女就學補助。今天公告增辦本學期第二次失業勞工子女就學補助，自4月15日開始受理至5月31日截止收件，並且放寬申請資格，失業時間既回溯也延後，只要在1月18日至5月31日非自願離職，曾領取失業給付勞工，都可以申請。

農民退休制度照顧農民 農委會：未來銜接國家年金改革

農委會推出農民退休制度初衷，意旨在照顧農民。農委會表示，國家的年金改革正在進行，若未來政策規畫能夠更加照顧農民，現在推出...

農民退休制度 學者認為不應倉促審議

行政院通過「農民退休儲金條例」草案擬下周進立法院審議，設定農民退休制度有老農津貼加上農民退休儲金兩筆金額，若保農保30年...

熱門新聞

長榮華航最新退改票辦法出爐 5月31日前航班皆適用

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

經濟部公告5家外送國家隊名單 免上架費、抽成15%

富邦金單月大賺81餘億元 續登金控首季獲利三冠王

農民退休制度照顧農民 農委會：未來銜接國家年金改革

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。