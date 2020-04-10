購肥補貼政策啟動 台肥：製肥原料庫存可供應至明年1月

蔡英文總統今（10）日率領行政院農委會等相關部會團隊赴台肥主要肥料生產基地台中廠視察，並同時了解台肥子公司「培豐公司」硝磷複肥工場興建進度。因應新冠狀病毒疫情影響，政府關心與體恤農民，於4月15日起由農政單位提供購肥補貼優惠政策，台肥會全量配合生產供應。

台肥於今（2020）年用肥旺季前，配合農糧署及各農會需求辦理疏運安全庫存肥料共計15,537公噸，農糧署已視各地用肥需求陸續釋出，穩定供應農需。而為妥善調度一期稻作用肥，台肥主動於1月10日在台中廠第二發貨中心豐田倉庫建立9,762公噸庫存，目前亦配合農需全部釋出。同時台中廠包含例假日、228與清明連續假期每日皆正常生產，且自農曆春節以來硝磷複肥工場更是沒有停工休假，全量生產供應。

近期受疫情及製肥原料主要來自中國等不實謠言影響，農民有恐慌性搶購及囤肥情形，為讓農民安心且公平地購買到所需肥料，台肥自今年3月16日起配合政府推動肥料預購服務，並依農糧署提供肥料預購登記之品項及數量進行生產與配送作業。而各項製肥原料來源遍及全球，均有其他備用貨源可支應，並不會受到疫情影響，目前庫存可供應至今年12月~明（2021）年1月，後續原料進口亦供應無虞。

台肥每月持續穩定生產供應約4萬公噸複合肥料需求，針對突增之複合肥料需求，會協助充分供應單質肥料及提供優惠與簡易拌肥指南，供應急需用肥之農民拌肥輔助使用，而農糧署自今年3月16日起有提供農會拌肥設備補助與獎勵金，另對農民購買拌肥用寶粒磷與氯化鉀自3月23日起亦享有補助優惠。

今年7月份台肥子公司「培豐公司」硝磷複肥工場預計投產，屆時每月能增加複肥約1.16萬公噸新產能，可完全解決國內長期缺肥問題，農民購肥及用肥將可更安心。