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中小企業投資熱度不減 11家加碼投入35億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（10）日召開中小企業投資審查，再准11家中小企業擴大投資35億元，包括騰升科技、智佳電子、品岳科技、仁親銅導體、永賀能源、泰安食品、豐盟企業、奇異科技、建昌食品、久誼公司及和迅生命科學。

經濟部指出，累計「中小企業加速投資行動方案」已通過195家中小企業投資約869億元，帶來8,177個本國就業機會。合計投資台灣三大方案已帶動429家企業投資約9,455億元，預估創造7.8萬個就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。

經濟部表示，騰升科技既有廠區已不敷使用，為因應市場需求，投入近2億元在桃園市楊梅新建廠房，建置軟硬體設備，導入智機聯網達快速自動化生產，未來將布局自動化金屬加工研磨代工，拓展東歐、東北亞市場，將創造40個工作機會。

智佳電子除既有車廠對新產品的需求，目前也與電動車先驅TESLA車廠進行無線迎賓飾板最後測試階段，未來訂單可期，規劃擴建新竹市現有廠房，導入智慧化生產系統，投資規模近2億元，可帶來50個國內就業機會。

品岳科技因應全球佈局及提升競爭力，此次投入逾4千萬元，招募85名本國員工，擴建台中大甲廠房。仁親銅導體預計斥資約4億元，招募20名本國人才，在苗栗竹南增設新廠，導入智慧化生產線，提升產能。

永賀能源將投入逾2億元於雲林莿桐鄉建設新廠，分三階段引入智慧製造系統，期望成為台灣熱水器產業關鍵技術提供者，將可增加30個國內就業機會。

泰安食品預計斥資近1億元持續擴建高雄大寮廠與屏東新園廠，導入自動化加工流程，運用智慧化感測器全面監測食品品質，提升安全肉品製造需求，將創造50個工作機會。

豐盟企業年來產線已滿載，舊機械逐漸除役，擴廠勢在必行，將斥資超過13億元，增聘51名本國員工，擴建原有台南市仁德廠房，引進智慧化設備，從小麥原料到製成麵粉端採用全自動生產流程。

奇異科技考量目前產線已無法滿足客戶需求，預計投入3億元於台南科技工業區，新建廠房擴增生產能量，並建立研發中心提升產品附加價值，導入智慧化機器設備快速投產，舒緩訂單壓力，預計創造60個就業機會。

建昌食品將斥資逾1億元，在嘉義義竹工業區新建工廠，納入智慧化冷鏈設備、高效率榨汁設備及冷凍儲存與運送設備，預計創造八個工作機會。久誼公司投入2億元，在台中外埔廠區添購智慧化設備，將提供五個就業機會。

和迅生命科學斥資超過3億元，在桃園市興建符合國際標準無塵無菌實驗室，同時召募35位本國高階生物科技人才，研發新型治療技術，奠定幹細胞醫學領域的領導地位。

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