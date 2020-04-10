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經濟部公告5家外送國家隊名單 免上架費、抽成15%

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部今（10）日公告第一波外送國家隊名單，共有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞；五家業者均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。記者林于蘅／翻攝
經濟部今（10）日公告第一波外送國家隊名單，共有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞；五家業者均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。記者林于蘅／翻攝

經濟部今（10）日公告第一波外送國家隊名單，共有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞；五家業者均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。

經濟部救內需，編列3.3億元協助業者數位轉型，提供1.6億元經費，補助1.1萬家餐飲業者上架外送平台，每家補助上限1.5萬元；以及1億元補助1,000家零售業推上電商平台販售，每家上限則為10萬元。經濟部表示，已於1日公告方案徵選業者，今日公告獲選的外送平台業者名單。

經濟部商業司長李鎂指出，外送平台業者收費項目多元，包含上架費用、行銷菜單規劃費用、外送抽成等，經濟部為了協助尚未上架的餐飲業者導入外送服務，每家補助1.5萬元支應相關費用。

今日公告五家外送業者名單為賽米資訊股份有限公司（cutaway）、有無科技股份有限公司（有無外送）、專聯科技股份有限公司（foodomo）、樂排股份有限公司（inline）及全球快遞股份有限公司。

其中三家為本土業者，二家為本土與外資合作業者，均提出免上架費、降低抽成費用至15%之優惠方案，外送國家隊將攜手台灣餐飲業者，透過外送服務方式，提升餐飲業營收。

李鎂指出，經濟部補助餐飲業者1.5萬元，餐飲業者可選擇外送業者的服務，例如，若選擇賽米（cutaway），可享免上架費、行銷費9,000元、運送補貼6,000元，以高單價一趟150元配送費計算，可補助40趟配送費。

若選擇全球快遞，則全數用於配送費，以1公里內一趟75元配送費計算，可補助200趟配送費。

經濟部為了使餐飲業者零負擔，能快速導入外送服務接單做生意，所以要求外送業者先不要向餐飲業者收費，等到確實有幫助餐飲業者後，經餐飲業者同意，再由外送業者向經濟補代請補助款項，並非補助外送業者。

值得注意的是，市場上兩家知名外送業者，在第一波尚未提出申請，不過，李鎂也對市場喊話，盼經濟部在今日公告五家外送業者優惠方案後，後續能有更多業者加入外送國家隊。

餐飲業 經濟部 全球快遞

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