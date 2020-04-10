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全台最大太陽光電場今日併網測試 每年發2億度綠電

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

台電於台南建造全台最大150MW太陽光電場，今（10）日將40MW光電併入電網運轉測試，預計於今年8月底前全數併網，未來台南鹽田光電場每年將可發出2億度綠電，提供超過5.5萬戶家庭年用電量，同時也可每年減碳8公噸。

台電指出，台電繼2019年在彰濱工業區完成當時全國最大、裝置容量100MW（10萬瓩）的太陽光電場後，現於台南將軍及七股區鹽灘地再建置台灣最大規模、裝置容量達150MW（15萬瓩）的單一太陽能電廠，並於今日搶先將40MW光電併入電網運轉測試。

台電表示，台南地區為台灣早期曬鹽重地，長年日照充足，利用台南市將軍區及七股區等已未產鹽之鹽灘地，投入96.5億元資金打造214公頃、相當於300座足球場大小，總裝置容量達150MW（15萬瓩）的鹽田太陽光電場，將佔目前全台太陽光電裝置容量4%。

台電指出，台南鹽田光電場全區使用超過46萬片高效率太陽能板，並以在場址內設計綠色圍籬及生態池，規劃鳥類棲息友善環境，兼顧電力開發與生態保育永續。

台電表示，該光電場規模龐大，因此採用16.1萬伏特輸電線路併網，具備系統線路保護功能，增加系統安全性。同時光電場也設計具遙控發電量的智慧調度功能，降低運轉維護成本，日後可配合全台電力調度，未來也將規劃搭配儲能設備。

台電補充，除了本次在台南建置全台最大的鹽田光電場，也持續推動自有建物屋頂型光電及與它單位合作進行水面型的光電設施，目前台電運轉中的總裝置容量已累計達123MW。同時台電也持續在彰化外海跟「海風借電」，目前推動離岸風電一期（約110MW）計畫，預計年底前併聯發電，以全力打造低碳綠能環境。

太陽光電 台電

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