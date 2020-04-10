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2019年出口表現 台灣全球排名上升至第17名

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

財政部統計處今（10）日表示，根據世界貿易組織（WTO）本周最新公布的全球商品統計，2019年台灣的出口貨品3,292億美元，出口值全球排名前進一名，從第18名前進到第17名。

統計處指出，2019年全球出口總值為18.9兆美元，較2018年小幅衰退3.0%，以中國大陸出口2.5兆美元位居首位，占全球出口比例13.2%，第二名為美國，出口值占全球8.7%、第三名德國7.9%、第四名日本3.7%。

統計處表示，主要對比國家中，南韓出口5,422億美元，全球占比2.9%，排名第七，較2018年表現滑落一名，香港、新加坡分別續居第八名及第15名。

統計處表示，台灣出口3,292億美元，全球占比為1.7%，世界排名第17名，較2018年前進一名，其實是因為2018年排名第16位的阿拉伯聯合大公國，在2019年表現下滑到第20名，台灣名次因此上升。

統計處表示，2019年全球進口總值19.2兆美元，亦減2.9%，前五大進口國依序為美國、大陸、德國、日本及英國；香港及南韓分列第八名、第九名，新加坡第16名；台灣進口值2,857億美元，占全球比重1.5%，續居第17名。

統計處表示，觀察2009年至2019年間主要國家出口的全球占比變化，大陸擁有全球製造業供應鏈的優勢，並積極開拓高附加價值產業，因而自2009年起取代德國、美國躍居全球出口首位，近十年占比大幅提升3.7個百分點。台灣出口比重僅小幅上升0.1個百分點。

德國 新加坡 出口值

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