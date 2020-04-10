快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

陳冲：美中金錢遊戲角色 匯率報告將給答案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

由前行政院院長陳冲領軍的新世代金融基金會今（10）日指出，美國財政部每年4月及10月都會發佈「國際經濟及外匯報告」（簡稱匯率報告）作為貿易報復名單。大國崛起後的纏鬥，中美貿易戰方興未艾，近又因疫情擴大磨擦，除美國眾議員提案及律師訴請，中國政府對新冠疫情的錯誤行為負責外，川普也指責世衛組織（WHO）偏向以中國為中心，可能停止捐款。

這個月美國匯率報告即將出爐，台灣央行固然捏一把汗，中國是否會被列入匯率操縱國？是否會有驚奇的結果？大家都拭目以待。

新世代金融基金會表示，「The trade war is more than a trade war」，貿易戰既不限於貿易戰，背後還有科技戰、國安戰、外交戰、金融戰等層面的布局，例如5G標準制定權的科技爭奪戰，以危及國安理由，要求其盟友國排除華為參與5G建設招標並限制供貨給華為。

美對中貿易戰也由關稅打到貨幣戰，在2019年8月6日，美國財政部突然宣布將中國列為正式匯率操縱國。中國被列為觀察名單，是有些冤枉的，大陸有兩項標準不僅未達標，趨勢上還有改善，達標者則僅有「對美商品貿易順差」一項。

不過國際貨幣基金（IMF）隨即在9日發布的年度對中國「第四條款磋商」（ArticleⅥ ）報告明確指出，「估計結果顯示，人民銀行幾乎没有進行外匯干預」。代表美國不按標準在做，背後的戰略原因呼之欲出。

新世代金融基金會認為，美國即將出爐的4月匯率報告，會給我們部分的答案。

回顧1944年，美國自布列登森林協議（Bretton Woods Agreements）後，將美元與黃金建立在一個固定比例，隨時得以美元向美國兌換黃金，類似金本位的固定匯率制，美元遂取代黃金，變成國際貿易中主要的交換媒介及儲備貨幣。美元變成了世界貨幣取得美元優勢地位，1973年協議在美國尼克遜總統手下瓦解，因美國讓美元貶值及停止美元兌黃金，美國義務消失，但優勢仍存迄今，這是「美元特權」，一朝一夕難以改變。

美元的優勢，由這次川普聯手國會通過兩兆美元COVID-19預算，毫不顧忌通膨可以看出。

事實上從大宗商品買賣到國際金融交易清算，美元迄今仍是全球貿易計價結算、支付的主流，比重約40%，遠高於第二名的歐元近10個百分點，且世界各國為支應外貿所需的外匯儲備中美元平均占比達65%，而外匯交易中，用美元交易的比重平均更高達90%，有些國家又動用儲備美元投資美國公債，在印製美元減少債務負擔，並用通膨降低債務價值下，讓美國可以不斷印製鈔票。

尤其在Fed今年3月祭出零利率，調降基準利率至0~0.25%，並啟動另一波量化寬鬆，又於4月9日加碼2.3兆救助計劃，所謂債多不愁，其實也是受惠美元霸權，也擴大國際金融體系缺陷。

美元特權，大夥看在眼裡。就在11年前，2009年3月23日周小川一篇「關於改革國際貨幣體系的思考」文章引發美國的警覺，開始多方圍堵人民幣乃至中國的企圖心。

妙的是，該文一個字沒提美元，歐巴馬卻強烈反應；該文一個字沒提人民幣，人人皆知RMB有意在國際貨幣體系扮演角色。而當前國際情勢的種種，皆與此有關，平心而論，這是攸關美國國本的事，也是攸關中國未來發展重要的一棋。

周小川文章引用凱恩斯在1944年曾提出採用30種有代表性的商品作為定值基礎，建立國際貨幣單位“Bancor”的想法，倡議各國應合作創造一種與主權國家脫鉤，且能保持幣值長期穩定的國際儲備貨幣，以避免主權信用貨幣作為儲備貨幣的缺陷，並認為SDR（特別提款權）具有超主權儲備貨幣的特徵和潛力，可實現凱恩斯設想的國際貨幣單位，應成為是國際貨幣體系改革的理想目標。此篇文章無非在倡議揚棄美元，將會損害美國利益。

中國人民銀行想早日在全球主要央行之前，率先發行數位人民幣，外界就認為具有二項戰略意義，其一是就是要制定遊戲規則，形塑數位貨幣的話語權，讓人民幣在國際貨幣體系中扮演重要角色；其二是持續推動人民幣國際化及強化人民幣之國際地位。

這也迫使美國聯準會原不熱衷發行央行數位貨幣的態度轉變為積極面對，美國聯準會主席鮑爾也一改以往立場，在美國眾議院的聽證會表示，美國正在研究中央銀行數位貨幣發行（CBDC）的可行性。

匯率 人民幣

延伸閱讀

市場搶買PC 宏碁：美國3月銷售年增一倍

金價連4跳過前高 拉回偏多

外交部籲美國與各國「支持我與WHO」

黃金短線急漲 法人：不宜追高

相關新聞

防疫停業險 最高賠償27萬

因應全球性的新冠肺炎疫情蔓延，衝擊百業，和泰產險針對中小企業商家推出「和泰產物停業賠償保險（日額乙型） 附加條款」，萬一員工或場所遭感染必須停業，可獲得理賠，協助企業主度過難關。

幫孩子保險 也要超前部署

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，部分學校因為傳出確診案例停課，家長除了提醒孩子勤洗手、戴口罩、回家立即更衣洗澡等防護措施外，保險專家建議，此時家長可幫孩子檢視當初投保的保單，也可超前部署孩子的保障規畫，伴孩子平安長大。

82％融資卻要看銀行臉色！一封央行總裁紓困請求信 揭台企資金「渴死危機」

疫情重創經濟，台灣央行除了宣布降息一碼，總裁楊金龍還罕見具名寫信、親自打電話給各銀行董事長。這封信，揭開了台灣金融系統的大問題。

星展銀行獵才 請AI把關

做為全球最佳數位銀行，星展銀行致力擁抱創新。除了持續提供客戶符合需求的數位服務與金融解決方案，星展善用科技優化內部流程、提升營運績效，並於人才招募端結合人工智能，推出市場首創的人工智能招募系統JIM（Jobs Intelligence Maestro），提升人才招募效率。

仰光兆豐 獲准升格分行

國銀新南向傳出好消息，不少國銀排隊等待許可設分行的緬甸，在距離首家台資銀緬甸分行獲准相隔四年之久後，兆豐銀行昨（9）日傍晚收到緬甸央行通知，兆豐仰光代表處初步獲選可升格分行，成為第二家獲准緬甸分行的台資銀，兆豐銀將力拚今年底前開業，進一步完備新南向布局。

一銀紓困貸款 核准率衝58%

各大公股銀承做紓困貸款情況，引發立委熱議。截 至6日止，總計受理申請達1,592戶，金額218.29億元，其中一銀核准件數最多，達210件，也是唯一核准率破五成的公股銀行，其餘不到25%。財政部長蘇建榮指出，會督請各大公銀加快核准速度，並強調目前駁回率平均0.35%，是相當低的水準。

開發金併中壽 限二年完成

開發金獲准延後併購中國人壽，改為二年內完成，金管會昨（9）日表示，將按季緊盯併購方案、籌資進度，二年後不能再出現併不成的結果。

金管會盯高收債基金違約

疫情衝擊全球經濟，金管會緊盯規模近兆元高收益債基金違約情況，每周要投信回報，根據金管會最新調查，國內投信發行投資高收債基金，不到十檔有違約及降評情形，其中純高收債基金不到五檔；至於境外高收債基金因規模大，風險更分散。

跟進財部 五公銀將調降房租

財政部日前調降國有非公用地土地租金兩成，五家公股銀行也將跟進。據初步規劃，公股銀將視個案申請情況給予調降比例，並非全部適用，優惠族群僅限受疫情影響之租戶，目前暫定為期三個月至半年不等，屆時會視中央或各地方政府優惠措施，再行評估。

國泰金 Q1獲利跳增七成

金控公司第1季獲利出爐，3月全球資本市場激烈動盪下，至昨（9）日已公布獲利八家金控，單月獲利全較前月下滑，累計第1季獲利以國泰金首季獲利年增逾七成最佳，日盛金首季年減近四成衰退幅度較大，國泰金首季累計每股稅後純益（EPS）1.72元，暫居第一。

高收債基金大跌 顧立雄也賠錢

受到新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟衰退，企業違約率飆高，國人最愛買的高收益債基金出現危機，許多基金皆創下金融海嘯以來最慘跌幅，不僅連金管會主委顧立雄都賠錢，立法委員更要金管會密切留意。金管會表示，已針對國內投信調查，約十檔以下基金的投資標的有發生違約或降評，目前還在可控範圍，將每周密切掌握情況。

先例！南山人壽全台18個分公司櫃檯裝透明防疫擋板

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾不敢到親自臨櫃金融機構辦理投保業務，為減少民眾疑慮憂心，南山人壽今（9）日宣布開保險業界先例，在全...

熱門新聞

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

國泰金 Q1獲利跳增七成

鋼鐵業驚傳法商緊縮銀根

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

富邦產險 推業界首創個人防疫保險商品

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。