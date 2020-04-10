4月15日起肥料也實名預購 每包補助20元

蔡英文總統今（10）日前往台中視察台灣肥料公司時表示，肥料一定會有足夠的供貨，請農民千萬不要囤積。從4月15日開始，政府推出實名預購方式，每包肥料補助20元，直接匯入農民朋友的帳戶。

總統表示，這段時間大家都全心全意地防疫，我們也舉行了好幾次的國安高層會議，會議裡談到除了防疫的各項準備外，還有很重要的，就是在疫情期間人民生活的穩定，包括重要民生物資供應的穩定，尤其是糧食的安全。糧食以及民生物資供給的穩定，也是政府很重要的工作。

總統指出，在這段時間，也注意到肥料有一些囤積現象。請農民放心，肥料一定會有足夠的供貨，請大家合理地使用肥料，千萬不要囤積，囤積並不能夠讓生產更有效率。從4月15日開始，政府推出實名預購方式，每包肥料補助20元，直接匯入農民朋友的帳戶。

總統表示，立法院副院長蔡其昌也清楚的提到，與其現在買太多，不如等到實名制開始實施後，政府以更合理的價格鼓勵大家合理使用肥料，並且按照自己的需求購買肥料，讓整個供應可以更穩定。

她表示，製造肥料的原料，不論是庫存量或進口情形都保持正常情況。因此，呼籲農民朋友，囤積或搶購都是不必要的；也請農民朋友合理地施肥，讓消費者可以享受新鮮、安全的國產糧食。

總統指出，現在肥料原料的庫存很充足，可以一直用到年底。原料是從很多不同的國家進口，其中由中國進口的原料所占比例不大，政府也充分從各個國家取得原料，因此，肥料的供應是不需要擔心的。此外，台肥也超前部署，積極充實各項原料的庫存，確保農民未來的需要。