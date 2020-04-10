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貸款優惠 旅宿業受惠比例低 綠委籲政府提高申貸成功率

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
（賴品妤辦公室提供）
（賴品妤辦公室提供）

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，但民進黨立委指出，政府提出的貸款利息優惠方案，受惠者比率低，僅佔約1%，呼籲交通部觀光局除了提高旅宿業者周轉金額度等，增加旅宿業者申請貸款方案成功率之外，也盼觀光局提供民眾一定金額的住宿訂金，緩解旅宿業現金周轉的困境。

民進黨立委賴品妤、沈發惠、蔡適應今舉行「旅宿業紓困再點火 走出疫情寒冬」記者會。賴品妤指出，目前政府提出的貸款利息優惠方案，1萬2千家旅館、民宿業者當中，僅200餘件申請到相關優惠方案，占約1%，呼籲交通部觀光局提高「振興觀光產業融資信用保證要點」的旅宿業者周轉金額度，及政府信用保證成數比率，增加旅宿業者申請的成功率。

沈發惠表示，政府因應疫情，雖及早推出對觀光、旅遊、服務產業的振興紓困方案，但由於貸款利息優惠方案申請率偏低，再加上現階段尚未看出疫情緩和的時間點，因此業者急需的現金周轉問題尚未解決。

蔡適應指出，行政院日前公布的觀光產業協助措施簡報中，本國銀行配合辦理各項紓困貸款成功戶數比例還不到三成，政府除了撥款外，也要提升銀行放貸意願。

蔡適應說，政府對於貸款成數膽包是否要提高、提高多少，政府應主動找銀行業者討論，增加業者的成功率。在業者部分，他則提議請各協會聯絡業者串連，推出下半年的訂房、旅遊方案，讓消費者預定並先付訂金，而參與業者則保留部分貸款成數在銀行作為履約保證，保障消費者權益。

賴品妤並建議，盼觀光局在發行振興券之前，提供民眾一定額度的住宿定金，由政府定期結算支付給旅宿業者，緩解旅宿業者的現金周轉困境。

觀光 疫情 蔡適應

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