聯準會宣布新一輪措施 歐美債券殖利率走跌

美國上周初領失業金人數660.6萬人，三周累計大增1,656萬人，反映在新冠肺炎疫情衝擊中、美國各州管制措施的負面衝擊，引導各天期公債殖利率走低，另一方面，聯準會宣布2.3兆美元緊急措施，將擴大購債範圍與貸放資金，則引導成熟國家公債殖利率先漲後跌，9日終場10年期美債殖利率下跌5.3bps至0.7191%，10年期德債則下跌3.4bps至-0.308%。

國內大型券商指出，美歐各國適逢耶穌受難日，今日股市、債市將休市一日，由於下周將發布3月零售銷售、工業生產等重要數據，受到人員管制的影響，供、需兩端動能恐雙雙下滑，市場對於經濟衰退幅度加劇的疑慮恐隨之升高。

另一方面，貨幣政策極度寬鬆，力保企業資金充裕，降低了違約的風險。利多因素可望支撐債市續強，利率則呈現低檔震盪的情勢。

此外，下周焦點還有美股企業首季企業財報，將由摩根大通、富國銀行、花旗銀行等金融權值股率先登場，另一方面，尚包含達美航空、聯合航空等備受疫情衝擊的航空公司，2、3季獲利恐有進一步下修的空間，可能將為美股帶來下行的壓力。