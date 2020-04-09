施羅德：美國可能出現W型復甦

施羅德集團首席經濟學家暨策略分析師魏凱斯(Keith Wade)指出，受新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟活動突然停擺，預估今年全球國內生產毛額（GDP）將縮減3%，上次全球金融海嘯2008年的GDP僅縮減0.5%。

魏凱斯表示，上次全球金融海嘯所留下的後遺症相當劇烈。經濟成長被過度槓桿拖累，即使央行利率降至歷史新低的水準，銀行和家庭仍努力專注在降低自身的借貸，過程漫長而艱難。

魏凱斯分析，美國經濟可能出現W型走勢，在政策強烈干預下，疫情受到壓抑，但如果解除相關政策，疫情將再度快速擴散，經濟將受到餘震所衝擊。在此情境假設下，經濟將在第4季出現第二次下跌，並在2021年第1季回升。

魏凱斯認為，其他國家也會祭出類似政策以控制疫情，因此全球的GDP走勢應會相當類似。新的疫苗可能在2021年第2季問世，並帶動第3季經濟正常化。生產水準將於2021年底回升，經濟成長將在此期間隨著信心回升、消費力道增加而轉為強勁。