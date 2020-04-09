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新創業受疫情影響    KPMG盤點可用紓困方案

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

新冠肺炎疫情已持續延燒三個月，影響層面廣大，KPMG Enterprise全球企業網絡預期，疫情將持續影響新創公司的募資及成長，政府也提供紓困措施。新創公司想申請政府紓困，KPMG安侯建業創新與新創服務團隊盤點國發會及經濟部提供的三大紓困方案，提醒應注意事項。

KPMG指出，國發基金是透過投資特別股的方式給予新創團隊6到12個月的營運資金，新創公司須先行備妥「企業營運資金計畫」，於109年4月6日生效後六個月內提出申請。

KPMG會計師何嘉容指出，國發基金此項投資主要是因應疫情的影響所提出的短期紓困方案，並無意長期投資或參與經營，因此新創企業規劃的特別股需要有一定的退場機制，如贖回權等，才能符合國發基金投資的目的。另須注意在發行特別股取得資金之前，均應完成修改公司章程的程序。提醒主要營業活動於境外的控股公司，應事先評估後再提出申請。

若想申辦經濟部的紓困貸款與利息補貼，連2個月營收減少15%以上的中小企業，既有貸款利息可減免補貼，補貼期間最長1年，每家事業補貼金額上限22萬元。支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金之資金需求，需申請營運資金貸款，經濟部也補貼6個月全額利息，每家上限5.5萬元，但貸款期間不得減薪或裁員。

經濟部技術處還有研發補助本國企業研發經費，單一或多家本國企業可聯合申請，只要符合連2個月營收減少15%以上的企業，都可適用，每案補助經費上限為2千萬元，補助費用包括人員人事費、消耗性器材及原材料費、創新或研究發展設備的使用及維護費、無形資產引進、委託研究費、差旅費等。

KPMG稅務部執業會計師王佩如及副總沈明展提醒，多家本國企業聯合申請時，各企業均需符合前述申請資格，且每案補助經費上限仍為2千萬元，不因聯合提出申請而得增加，是否聯合申請宜視各企業實際狀況需要（例如共同研發、委託研發等）而定。

KPMG創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓強調，新創公司應具備「財務規劃能力」，為未來艱鉅的募資環境及經濟疲軟做好準備，萬一未來一兩年融資變得困難，得盤點現金流、撙節成本，甚至思考透過私人管道或其他方式來籌資。面對嚴峻的產業挑戰，企業須保有快速的反應機制、敏捷彈性的組織能力與文化，才足以應付資本寒冬的到來。

經濟部 疫情 國發基金

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