快訊

檢驗量超過8千多件 長庚醫檢師：半夜急召壓力最大

19位高三生滯留境外 招聯會：「不可抗力因素」免面試

投保法拍板 投保中心：明定代表訴訟與解任訴訟

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

行政院院會今（9）日通過「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，投保中心副總趙順生表示，本次修法主要是希望將長期來各法院對「代表訴訟」與「解任訴訟」見解的不一致，透過法律明定而完整， 主要是期望藉相關措施督促管理階層，並達到維護投資人權益的目標。

「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」是由投保中心起草送交行政院審查，兩大修正重點為「代表訴訟」與「解任訴訟」，未來上市櫃、興櫃公司董事或監察人在訴訟發生後，即使辭職仍不影響對其行為訴訟的進行，以及董事、監察人經法院裁判解任確定後，三年內不得到其他公司擔任相關職務。

趙順生說，在「代表訴訟」上，主要是過去常有董監事因非常規交易、關係人交易、背信、侵占等造成公司損失，但公司卻不對其追訴，因而損害到一般股東，因此投保中心可以「代表訴訟」，但因各級法院對投保的代表訴訟見解不一，若未來立法院也通過草案，投保中心就有「直接訴權」、可以替小股東代位求償。

至於對董監事的「解任訴訟」，則是落實公司治理的一環，主要是有些董監事一屆已擔任二年，發生上述造成公司損失的情事，雖遭法院判決解任，但不久後即可透過公司新一任董監改選重任董監事，或是擔任其他公司董監事，無異於法院的判決完全沒有懲戒功效，但考量工作權不能剝奪太久，投保中心研議為至少間隔一任期、即三年內不得擔任董監事。

投保中心 期貨交易 股東

延伸閱讀

農田水利資產納基金 農委會：非充公

華南永昌證避險不及大虧 金管會調查2週內出爐

推動零派遣 預算籌編原則草案規定不再運用

企業操縱市場或內線交易 投保中心得提起代表訴訟

相關新聞

世界經濟活動休克 謝金河：石油是非常重要的敏感指標

新冠肺炎疫情世界大流行，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「地球暫時停止呼吸，盯住油價的變化」一文，他表示，疫情沒有見到收斂...

《「我是有錢人」迷思588》買進靠準備、賣出靠智慧！

記得筆者在寫之前《「我是有錢人」迷思586》這時不敢買股票，也千萬別輕易放空專欄時，特別提到以台股為例，十年線是很重要的「中長期低點（底部）」訊號。

農田水利資產納基金 農委會：非充公

農田水利會改制後，資產並不是充公！行政院會9日通過《農田水利法》草案，其中關於水利會原有資產，未來將成立17個作業基金接納，農委會強調「這不是充公」，也會保障水利會現職員工的工作權。院長蘇貞昌表示，希

吉利德擴產瑞德西韋 新冠疫情救治漸露曙光

美國新冠疫情擴散迅速，確診病患已逾百萬人，全球醫學專家與疾病治療單位無不焚膏繼晷、日以繼夜研究治療新藥的真實效用，而美國...

名家觀點／抗疫紓困政策 要對症下藥

2008年美國次級房貸泡沫破滅，引爆全球金融海嘯，產生經濟衰退，資產縮水和失業增加等現象，美國本身亦不例外，尤以2009年受創最深。例如，當年其經濟成長率下跌-2.50%，失業率攀升到10%，而道瓊股價指數最低跌至6.627點。美國聯準會（Fed）2008年起便持續採取降息和數量寬鬆（QE）貨幣刺激措施，將其政策利率目標區降到0~0.25%，扮演全球救世主的角色。經此，美國和其它主要經濟體，自2010年很快便逐漸恢復正常。

主計處：CPI連二月下跌 沒通縮疑慮

主計總處昨（8）日發布今年3月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.45%，較去年同期下跌0.01%，為連續二個月下跌；今年第1季年增0.55%。主計總處強調，國內物價「平穩」，國內需求仍在，目前沒有通縮疑慮。

躉售物價連11降 幅度擴大

主計總處昨（8）日發布3月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌7.32%，呈連續11個月下跌走勢，並創52個月來最大跌幅。主計總處專門委員邱淑純坦言，因國際需求不振，WPI要走升，很不容易。

我對銷美下滑 對陸港回升

財政部表示，新冠肺炎疫情導致國際貿易活動轉為疲弱，台灣的出口表現難以置身於外，勢必會受到衝擊。今年第1季，台灣受到新興科技應用支撐及產線回台加持，出口維持正成長3.7%，不過疫情衝擊尚未完全顯現出來，今年第2季將是關鍵觀察重點。

無薪假人數達8,739 創八年新高

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊各行各業，實施無薪假家數、人數持續攀升。勞動部昨（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至今年4月7日止，各地勞工行政主管機關通報實施無薪假有370家、8,739人，直逼9,000人大關。

3月出口微減0.6% 比預期好

財政部昨（8）日公布3月出口達282.7億美元，雖由紅轉黑，但年減幅度0.6%，仍略優於預期。財政部分析，雖新冠肺炎疫情籠罩全球，但積體電路買氣不墜，電子零組件出口「逆風高飛」，抵銷了傳產出口疲弱等負面因素。不過疫情變數仍大，4月出口將承受較大壓力。

3月出口微減0.6% 優於預期

受惠大陸復工帶來訂單遞延及回補庫存效應，遠端辦公、電商、線上遊藝等宅經濟興起，及５Ｇ科技持續發酵，抵銷新冠肺炎疫情及油價下跌的負面影響，我國三月出口優於預期，達二八二點七億美元，僅衰退百分之○點六。但財政部預告，待補庫存需求結束，四月出口將反映終端需求緊縮壓力，疫情是最大影響變數。

CPI連兩月下跌 旅宿費減最多

行政院主計總處昨公布三月消費者物價指數（ＣＰＩ），年減百分之○點○一，連兩月下跌，主因國際油價暴跌影響油料費，以及旅館住宿、國內旅遊團費受疫情影響，狂推促銷所致，外食費也創近四十個月最小漲幅。但主計總處表示，目前仍無通縮疑慮。

熱門新聞

群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

無薪假最慘烈是這個行業 連金融保險也破蛋了！

新冠肺炎快篩獨步全球！林百里讓夕陽產業變生醫新星

東貝董事長及發言人遭收押 擬開臨時董事會處理

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

科技部領軍 廣達集團攻肺炎快篩大突破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。