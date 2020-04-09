投保法拍板 投保中心：明定代表訴訟與解任訴訟

行政院院會今（9）日通過「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，投保中心副總趙順生表示，本次修法主要是希望將長期來各法院對「代表訴訟」與「解任訴訟」見解的不一致，透過法律明定而完整， 主要是期望藉相關措施督促管理階層，並達到維護投資人權益的目標。

「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」是由投保中心起草送交行政院審查，兩大修正重點為「代表訴訟」與「解任訴訟」，未來上市櫃、興櫃公司董事或監察人在訴訟發生後，即使辭職仍不影響對其行為訴訟的進行，以及董事、監察人經法院裁判解任確定後，三年內不得到其他公司擔任相關職務。

趙順生說，在「代表訴訟」上，主要是過去常有董監事因非常規交易、關係人交易、背信、侵占等造成公司損失，但公司卻不對其追訴，因而損害到一般股東，因此投保中心可以「代表訴訟」，但因各級法院對投保的代表訴訟見解不一，若未來立法院也通過草案，投保中心就有「直接訴權」、可以替小股東代位求償。

至於對董監事的「解任訴訟」，則是落實公司治理的一環，主要是有些董監事一屆已擔任二年，發生上述造成公司損失的情事，雖遭法院判決解任，但不久後即可透過公司新一任董監改選重任董監事，或是擔任其他公司董監事，無異於法院的判決完全沒有懲戒功效，但考量工作權不能剝奪太久，投保中心研議為至少間隔一任期、即三年內不得擔任董監事。