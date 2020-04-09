農田水利資產納基金 農委會：非充公

農田水利會改制後，資產並不是充公！行政院會9日通過《農田水利法》草案，其中關於水利會原有資產，未來將成立17個作業基金接納，農委會強調「這不是充公」，也會保障水利會現職員工的工作權。院長蘇貞昌表示，希望早日完成立法程序，確保農田水利事業永續發展。

灌溉管理與水質保護

《農田水利法》草案9日上午通過，以專法規範農田水利會的資產納入基金、專款專用等。蘇貞昌表示，此案攸關全國農田水利服務效能提升，賦予灌溉管理與灌溉水質保護、取締等公權力。另外，為保障農田水利會現有職員工作權，本法並規範改制後人員權益保障事項及現有資產處理，確保農田水利事業永續發展。

農委會農田水利處長謝勝信指出，通過的草案內容包括：灌溉設施之管理與用水秩序之維護、灌溉水質之保護及污染取締等公權力賦與，以及水利會職員工權益保障和水利會資產處理等，並成立作業基金，管理農田水利會的資產等。

照顧職員工作權益

「資產處理方面，草案第5章明定成立作業基金。」農委會表示，水利會的資產將納入基金，並排除國產法限制，其財產處分將回歸各分基金，另基金收益及盈餘將專款專用於農田水利事業。草案第4章規定成立灌溉管理組織，以接納現有農田水利會人員，並比照原農田水利會人事管理規則，確保現有職員的工作權。

謝勝信表示，未來水利會的職員工作權益保障，成立灌溉管理組織，並比照農田水利會原人事制度繼續任用。水利會資產處理部份，由原水利會資產成立作業基金，並不是全數充公，並由政府繼續撥補經費，專款將專用於農田水利事業。

《農田水利法》草案規範灌溉設施之管理與用水秩序之維護、灌溉水質之保護及污染取締等公權力賦與。（photo by Flickr）

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