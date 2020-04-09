酷碰券限制多 沈榮津坦言未使用過行動支付工具買東西

經濟部4月底將推出疫情期間就可以使用的「酷碰券」（coupon）來刺激民眾消費，但酷碰券一定要綁定行動支付工具，但卻連經濟部長沈榮津自己都坦言，至今沒有使用過行動支付工具在店家買過東西，但他說自己是因為沒時間消費，因為都在開會。

對此，消基會表示，這樣的設計已侵害消費者的消費權益，全國商總理事長賴正鎰也說，他至今也從未使用過行動支付工具，且酷碰券不僅折扣少，限制也多，政府預期的刺激消費效應一定大打折扣。

消基會秘書長吳榮達表示，酷碰券一定要綁定行動支付工具的設計，儘管年長者有敬老卡可以替代，但其實50歲以上使用行動支付的比例就已偏低，還有經濟弱勢族群，可能連智慧型手機都沒有，怎麼使用行動支付工具？

吳榮達強調，既然政府想全面性的發放「酷碰券」，就應思考出一個全體國人都能夠使用的方式，才能發揮效益。

賴正鎰則說，酷碰券一定要綁定行動支付工具的設計，不僅徒增商家的困擾，也限制民眾的使用意願，對政府想要刺激消費的美意，肯定大打折扣，況且消費1000元才享有250元的折扣，誘因也不大。

賴正鎰建議，至少要發放3000、5000元的消費券，金額一定要夠，才會讓民眾有感，進而發揮一定的刺激消費效益，否則「酷碰券」的使用效果，應該會很低。