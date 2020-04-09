譚德塞控台人身攻擊 陳其邁提醒要記得「醫生誓詞」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指台灣對其進行人身攻擊，行政院副院長陳其邁今（9）日發文駁斥，並表示提醒譚德塞「醫師誓詞」，呼籲應讓台灣參與全球抗疫，且對台灣的不實指控道歉。他也鄭重呼籲「抹黑台灣，不會掩蓋你的失職。」

陳其邁在臉書表示，對於譚德塞於記者會上指控台灣政府對他進行人身與種族攻擊，這不但完全與事實不符，也有失世衛秘書長身份的高度。他強調，蔡總統在4月啟動國際援助計劃，提供1,000萬片口罩、奎寧等藥物、大數據分析電子檢疫系統等科技，給有需要的國家，一起攜手對抗疫情，都是要分享台灣經驗、貢獻一己於世界的心意。

陳其邁表示，他本身是醫師、公衛出身，相信相同背景的譚德塞也一定還記得「醫師誓詞」：「我將不容許有任何年齡、殘疾、信念、族群、性別、國籍、政治立場、種族、性傾向、社會地位或其它因素的考量介入我的職責和病人之間。」

陳其邁表示，作為醫師，他十分憂心目前全世界包括譚德塞的祖國衣索匹亞在內，都深受新冠肺炎所苦，全球的醫護人員也冒著生命安危，全力救助，無有他顧。

陳其邁嚴正表示，正當台灣人民為世界祈禱之際，譚德塞以政治語言對台灣做不實指控，更粉飾中國大陸隱瞞疫情、呼籲各國不要發布旅遊禁令，以及延遲世衛宣布疫情構成全球大流行（Pandemic）等，導致疫情蔓延，還以政治的理由拒絕台灣加入世衛，已違背醫師誓詞的精神。

陳其邁最後強調，再一次提醒譚德塞，應該讓台灣參與全球抗疫；對台灣的不實指控，也要誠懇地道歉。