廣越3月營收年減32.66% 第1季下滑22.11%

廣越（4438）公告3月份合併營收5.83億元，年減32.66%，首季營收18.44億元，年減22.11％。廣越表示，受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢重返厚重長大衣，使廣越淡旺季今年將較去年明顯，營收之重心將重回傳統6~9月較旺及5月及10月單月次旺。

目前廣越越南各廠均已正常開工、大陸各廠亦已全面復工。法人表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，廣越的美國戶外品牌客戶調整訂單交期延後，再加上美元對新台幣匯率相較於去年弱勢，今年業績恐下修 10%。不過，中國大陸市場復原的情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍然成長可達20%、Under Armour亦有成長。

此外，目前廣越無論中國大陸或越南的原物料供應皆無短缺情形，若疫情5~6月有趨緩穩定的情況，美國戶外品牌客戶不排除出現急單，加上交期恢復，屆時營收下滑的數字仍有可能出現回補。