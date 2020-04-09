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廣越3月營收年減32.66% 第1季下滑22.11%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

廣越（4438）公告3月份合併營收5.83億元，年減32.66%，首季營收18.44億元，年減22.11％。廣越表示，受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢重返厚重長大衣，使廣越淡旺季今年將較去年明顯，營收之重心將重回傳統6~9月較旺及5月及10月單月次旺。

目前廣越越南各廠均已正常開工、大陸各廠亦已全面復工。法人表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，廣越的美國戶外品牌客戶調整訂單交期延後，再加上美元對新台幣匯率相較於去年弱勢，今年業績恐下修 10%。不過，中國大陸市場復原的情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍然成長可達20%、Under Armour亦有成長。

此外，目前廣越無論中國大陸或越南的原物料供應皆無短缺情形，若疫情5~6月有趨緩穩定的情況，美國戶外品牌客戶不排除出現急單，加上交期恢復，屆時營收下滑的數字仍有可能出現回補。

廣越 營收

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2008年美國次級房貸泡沫破滅，引爆全球金融海嘯，產生經濟衰退，資產縮水和失業增加等現象，美國本身亦不例外，尤以2009年受創最深。例如，當年其經濟成長率下跌-2.50%，失業率攀升到10%，而道瓊股價指數最低跌至6.627點。美國聯準會（Fed）2008年起便持續採取降息和數量寬鬆（QE）貨幣刺激措施，將其政策利率目標區降到0~0.25%，扮演全球救世主的角色。經此，美國和其它主要經濟體，自2010年很快便逐漸恢復正常。

主計處：CPI連二月下跌 沒通縮疑慮

主計總處昨（8）日發布今年3月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.45%，較去年同期下跌0.01%，為連續二個月下跌；今年第1季年增0.55%。主計總處強調，國內物價「平穩」，國內需求仍在，目前沒有通縮疑慮。

躉售物價連11降 幅度擴大

主計總處昨（8）日發布3月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌7.32%，呈連續11個月下跌走勢，並創52個月來最大跌幅。主計總處專門委員邱淑純坦言，因國際需求不振，WPI要走升，很不容易。

我對銷美下滑 對陸港回升

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無薪假人數達8,739 創八年新高

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊各行各業，實施無薪假家數、人數持續攀升。勞動部昨（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，截至今年4月7日止，各地勞工行政主管機關通報實施無薪假有370家、8,739人，直逼9,000人大關。

3月出口微減0.6% 比預期好

財政部昨（8）日公布3月出口達282.7億美元，雖由紅轉黑，但年減幅度0.6%，仍略優於預期。財政部分析，雖新冠肺炎疫情籠罩全球，但積體電路買氣不墜，電子零組件出口「逆風高飛」，抵銷了傳產出口疲弱等負面因素。不過疫情變數仍大，4月出口將承受較大壓力。

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