台新創公司海力雅集成美學潔能牆 獲德國紅點設計大獎

台灣的新創公司「海力雅集成」,以世界首創的擬真發電建材「美學潔能牆」,在全球60個國家、超過6500件作品中脫穎而出,一舉奪得最高榮譽的紅點設計大獎2020最佳設計獎 (Best of the Best)。

海力雅集成公司是台灣的新創公司,主要是整合台灣產業優勢,跨面板業、太陽能產業、建築美學及國際顧問人才,充分發揮台灣極致的工藝技術,打造全球首創擬真發電建材「美學潔能牆」(Aesthetic Energy Panel)。

海力雅集成結合設計美學及完善的功能性,成功將太陽能與建材結合,打破傳統在建築物外加突兀的太陽能板的方式,徹底翻轉歐洲建築產品引用再生能源的方法,達到減碳的目的又兼具美感及多機能性,達成歐洲推動ZEB (Zero Energy Building) 零能耗建築物的政策目標,取得市場先機。

海力雅集成總經理黃庭輝表示,美學潔能牆是台灣團隊自主研發一個劃時代的創新產品,整合了美學、安全及綠能等多項幕牆所需的建築特性,並通過歐盟建築法認證及取得各國發明專利,我們團隊2019年在荷蘭完成了全球首座太陽能擬真大理石幕牆,如今再獲德國紅點設計大獎產品設計最高榮譽的肯定,為產品發展樹立了一個新的里程。

海力雅集成設計團隊將於6月22日受邀前往德國紅點大會上台公開受獎,得獎作品「美學潔能牆」也將獲展示並收藏於德國埃森的紅點博物館,以台灣創新設計為歐洲及全球零能耗建築的減碳目標提供了最佳的解決方案,也成功打造零能耗建築與再生能源的產業價值鏈。