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美國市場受疫情影響 關中3月營收年減13.31％

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

關中（8941）公告3月合併營收為1.75億元，較上月減少4％，年減13.31％，第1季合併營收為5.18億元，亦較去年同期小幅下降3.5％。公司表示，由於美國新冠肺炎疫情擴散影響戶外烤肉爐旗下美國自有通路Barbeques Galore訂單遞延出貨，加上台幣升值因素干擾，造成營收下滑。

關中表示，雖然近期美國各州政府陸續宣布行動管制令以下降新冠肺炎疫情傳染風險，集團旗下北美Barbeques Galore門市主要在加州及德州等地，目前全美20間門市僅有拉斯維加斯及加州共2家暫停營業，短期影響訂單出貨表現，亦已針對北美自有通路Barbeques Galore門市強化線上銷售推廣，亦提供透過電話訂購到店取貨服務。

展望第2季，關中表示，除持續密切注意美國疫情狀況以隨時採取必要之因應措施，並深化由戶外到室內居家的熱源產品線的營運布局，其中，戶外烤肉爐事業持續強化電台與社群平台多元渠道推廣，同步進行門市通路及產品結構優化。

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2008年美國次級房貸泡沫破滅，引爆全球金融海嘯，產生經濟衰退，資產縮水和失業增加等現象，美國本身亦不例外，尤以2009年受創最深。例如，當年其經濟成長率下跌-2.50%，失業率攀升到10%，而道瓊股價指數最低跌至6.627點。美國聯準會（Fed）2008年起便持續採取降息和數量寬鬆（QE）貨幣刺激措施，將其政策利率目標區降到0~0.25%，扮演全球救世主的角色。經此，美國和其它主要經濟體，自2010年很快便逐漸恢復正常。

主計處：CPI連二月下跌 沒通縮疑慮

主計總處昨（8）日發布今年3月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.45%，較去年同期下跌0.01%，為連續二個月下跌；今年第1季年增0.55%。主計總處強調，國內物價「平穩」，國內需求仍在，目前沒有通縮疑慮。

躉售物價連11降 幅度擴大

主計總處昨（8）日發布3月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌7.32%，呈連續11個月下跌走勢，並創52個月來最大跌幅。主計總處專門委員邱淑純坦言，因國際需求不振，WPI要走升，很不容易。

我對銷美下滑 對陸港回升

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無薪假人數達8,739 創八年新高

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3月出口微減0.6% 比預期好

財政部昨（8）日公布3月出口達282.7億美元，雖由紅轉黑，但年減幅度0.6%，仍略優於預期。財政部分析，雖新冠肺炎疫情籠罩全球，但積體電路買氣不墜，電子零組件出口「逆風高飛」，抵銷了傳產出口疲弱等負面因素。不過疫情變數仍大，4月出口將承受較大壓力。

3月出口微減0.6% 優於預期

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