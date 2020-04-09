美國市場受疫情影響 關中3月營收年減13.31％

關中（8941）公告3月合併營收為1.75億元，較上月減少4％，年減13.31％，第1季合併營收為5.18億元，亦較去年同期小幅下降3.5％。公司表示，由於美國新冠肺炎疫情擴散影響戶外烤肉爐旗下美國自有通路Barbeques Galore訂單遞延出貨，加上台幣升值因素干擾，造成營收下滑。

關中表示，雖然近期美國各州政府陸續宣布行動管制令以下降新冠肺炎疫情傳染風險，集團旗下北美Barbeques Galore門市主要在加州及德州等地，目前全美20間門市僅有拉斯維加斯及加州共2家暫停營業，短期影響訂單出貨表現，亦已針對北美自有通路Barbeques Galore門市強化線上銷售推廣，亦提供透過電話訂購到店取貨服務。

展望第2季，關中表示，除持續密切注意美國疫情狀況以隨時採取必要之因應措施，並深化由戶外到室內居家的熱源產品線的營運布局，其中，戶外烤肉爐事業持續強化電台與社群平台多元渠道推廣，同步進行門市通路及產品結構優化。