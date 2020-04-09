生華科攜手美國務院 啟動新藥抗COVID-19一系列試驗

生華科（6492）今（9）日宣布重大合作案，開發中新藥Silmitasertib (CX-4945)，近日被美國科學家選為治療新冠病毒（COVID-19）的潛力藥物，消息一出，獲得美國國家衛生研究院 （NIH）的高度重視，美國國衛院之國家過敏和傳染病研究所（NIAID）積極與生華科研議並於今日和生華科正式簽訂合作協議，今天股價受到激勵衝上漲停來到60.1元。

生華科啟動新藥Silmitasertib抗新冠病毒的一系列試驗，生華科期望聯手美國國家級的防疫機構共同合作，加速新藥Silmitasertib成為治療新冠病毒藥物的開發上市。

上個月22日，美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所(UCSF-QBI），發表一篇期刊，選出全球69種藥物或化合物，具治療新冠病毒的潛力，其中生華科新藥Silmitasertib雀屏中選。

此項研究顯示：Silmitasertib為蛋白激酶CK2抑制劑，具高度專一性，可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激酶CK2的活性，進而促進應激顆粒 (Stress Granule，SG) 的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，進而阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞被感染。

有感於新冠病毒對全球人類健康和經濟造成巨大衝擊，生華科總經理宋台生博士表示，新冠病毒帶來的威脅，使我們必須緊急開展工作，和美國國衛院聯手，直接進行新藥Silmitasertib抗新冠病毒的一系列試驗是第一步，下一步希望能盡速推進人體臨床試驗，收治新冠病毒患者。