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超前部署 環保局要求松機提高國際航班廢棄物處理標準

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市環保局表示，凡松山機場國際航班排出的入境旅客廢棄物將依「感染性事業廢棄物清理標準」，委託甲級廢棄物清除處理機構清運處理，落實國際航線事業廢棄物與航站一般廢棄物分流。　記者楊文琪／攝影
北市環保局表示，凡松山機場國際航班排出的入境旅客廢棄物將依「感染性事業廢棄物清理標準」，委託甲級廢棄物清除處理機構清運處理，落實國際航線事業廢棄物與航站一般廢棄物分流。　記者楊文琪／攝影

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，日前美國紐約返台華航CI011班機甚至出現十人確診，提升國際航線防疫規格愈顯迫切。

為超前部署，台北市環保局今（9）日表示，已要求台北國際航空站（松山機場）提高國際航班廢棄物的清理標準，凡松山機場國際航班排出的入境旅客廢棄物將依「感染性事業廢棄物清理標準」，委託甲級廢棄物清除處理機構清運處理，落實國際航線事業廢棄物與航站一般廢棄物分流。

環保局表示，已於昨（8）日邀集交通部民用航空局、台北國際航空站、行政院環境保護署等機關研商國際航線入境廢棄物與一般廢棄物如何分流，取得上述共識。即疫情期間，松山機場國際航線事業廢棄物將一律交由甲級清除機構送入甲級廢棄物處理廠妥善處理，以降低新冠肺炎病毒傳播風險，保障清理人員及國民健康安全。

環保局說，以往為防止航空器散播傳染病，衛福部疾管署訂有「入(出)境航空器疑似傳染病旅客(含機組員)之處理作業建議原則」，針對在機上如遇旅客身體不適或有疑似傳染病時緊急應變處理。隨著新冠肺炎疫情升溫，加上感染者潛伏期長，且有無症狀帶原者，為強化邊境管制，自今年3月19日開始，我國提升全球旅遊警示，國際航線入境旅客均須配合集中或居家檢疫。

而行政院環保署自今年2月3日訂頒「各級環保機關因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理居家隔離或居家檢疫者垃圾收集清運處理作業程序」後，即委託甲級廢棄物清除處理機構以感染性事業廢棄物標準，收運處理有排出垃圾需求之居家隔離及居家檢疫者產生垃圾至今，以使居家隔離及居家檢疫者產生之防疫垃圾與其家人之一般垃圾分流，減少不必要之病毒傳染風險。

環保局指出，因我國自3月19日起所有入境者均應配合集中或居家檢疫14天，依據相同標準，國際航線入境旅客在航空器飛航過程中所產生之廢棄物，應與其入境後實施集中或居家檢疫期間排出廢棄物採相同清理標準，與航站內一般廢棄物分流，並交由甲級清除機構送入甲級廢棄物處理廠妥善處理，以確保防疫安全。

廢棄物 環保 航線

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