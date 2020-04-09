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吉利德擴產瑞德西韋 新冠疫情救治漸露曙光

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導
美國製藥廠吉利德4日發布已提出申請擴產，以瑞德西韋來治療相關病患。美聯社
美國製藥廠吉利德4日發布已提出申請擴產，以瑞德西韋來治療相關病患。美聯社

美國新冠疫情擴散迅速，確診病患已逾百萬人，全球醫學專家與疾病治療單位無不焚膏繼晷、日以繼夜研究治療新藥的真實效用，而美國製藥廠吉利德4日發布已提出申請擴產，以瑞德西韋來治療相關病患。富蘭克林華美投信認為，目前醫療保健相關產業因疫情而被提高重視，醫療保健類股抗震特性提高，產業中長期發展可期，故建議可分批布局相關基金。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，全球因新冠病毒（Covid-19）肆虐與擴散，造成嚴重的經濟損失，目前最重要的解決方案仍是期待新藥的推出，希望盡快緩解並終止此災難；而各國陸續針對預防與檢測等防疫環節的重視，也突顯醫療保健企業長期投資價值，新藥上市與疫苗開發依然是全球市場最注目焦點。

黃壬信表示，目前全球引頸期盼最有希望的救命藥是吉利德(Gilead)公司所推出的「瑞德西韋」（Remdesivir）在4月3日重症臨床實驗已結束，該公司考量到急迫性，已於前一周向主管機關提出擴產申請，希望提高生產量，可以針對受感染併發多重症狀的病人，進而緩解病症，且有望在4月底至5月初之間可知結果。

雖尚未知臨床結果，但吉利德已加速瑞德西韋生產，包括縮短生產時間、製藥技術改進，並擴大了全球的外部合作夥伴，透過跨國合作，預期未來幾個月，將進一步增加瑞德西韋的供應，預計於10月底生產50萬，到2020年底可生產100多萬個藥劑。

黃壬信分析，吉利德公司的大動作生產，透露出其對臨床試驗結果深具信心的正面訊號，也是近期的醫療製藥界好消息之一。

反觀投資面，黃壬信分析，全球股市歷經前波修正，唯有靈活與彈性操作策略，才能使相關基金受疫情衝擊的影響程度減輕；而根據過去經驗顯示，這類醫療製藥、醫材類股等次產業目前本益比落至10年平均以下，長期投資價值浮現，故建議不妨伺機分批進場。

目前義大利最新情況包括確診人數與新增病患已經開始下降，中國在4月8日凌晨起也正式有條件地打開封城達76日的武漢市，並再次提醒國內仍有1300多例之無症狀新冠肺炎患者存在，建議民眾仍應提高警覺性，並維持高度戒備，慎防病毒再次捲土重來。

而中國用於新冠肺炎治療藥物包括:流感藥物「法匹拉韋」獲批上市，另有抗瘧疾藥物氯喹、克力芝等10種號稱最具療效的新冠治療藥物推出也助長治療信心。

然而，富蘭克林華美投信認為，這場對抗新冠病毒的競賽，已經點燃全球醫療產業的競爭與發展，後續醫療保健產業仍具成長空間，建議可趁早把握時機介入，或以定期定額方式長期布局。

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