油價跌+疫情衝擊 主計總處物價調查：外食費增

國際油價低檔，以及新冠肺炎疫情衝擊下，民眾可揀那些便宜？根據主計總處物價調查，交通、旅遊團費、住宿費皆下跌，外食費則微增。

主計總處今（8）日發布今年3月消費者物價指數（CPI）較上月跌0.45%，較去年同期下跌0.01%，主計總處強調，國內物價「平穩」。

若進一步觀察七大類物價變動，3月交通及通訊類年跌4.29%，邱淑純指出，主因是油料費隨國際油價下跌16.96%，此為2016年1月以來最大跌幅。通訊費也下跌5.7%。

至於新冠肺炎疫情影響主要反映在教養娛樂類之價格，3月年減0.36%。邱淑純進一步指出，國內旅遊團費因降價促銷年跌1.3%，旅館住宿費年跌12.36%；至於遊樂場、電影門票則呈微幅上揚。

主計總處官員指出，因外送平台興起，餐飲、飲料之消費並未因疫情急凍，也未因此推出促銷降價，3月外食反而上漲1.21%，惟此漲幅是40個月以來最小，也顯示疫情多少已影響餐飲業。

主計總處也表示，若近期沙烏地阿拉伯、俄羅斯等主要原油供應國對減產達成共識，國際油價就有可能反彈；但在新冠肺炎疫情籠罩的大環境下，將會抑低物價上漲。