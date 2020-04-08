疫情封城囤糧帶動 大宗物資只有這類農產品上漲
主計總處今（8）日發布3月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌7.32%，呈連續11個月下跌走勢，並創52個月來最大跌幅。主計總處專門委員邱淑純坦言，因國際需求不振，WPI要走升，很不容易。
而3月進、出口物價指數也都續呈下跌，且跌幅都不小。邱淑純分析，主要工業金屬、礦產品，因國際油價暴跌而跟著下跌，新冠肺炎疫情致全球需求下降，以美元計價的礦產品進口價格年跌28.08%。
她分析，大宗物資中目前僅有少數農產品，如稻米、小麥等因各國因防疫封城，致民眾囤糧現象而呈上漲外，其他農工原料都呈跌勢，而且短期間WPI、進口、出口價格要轉為上漲，都不太可能。
3月進口物價以新台幣計價年跌9.76%，為連續10個月下跌，跌幅是52個月來最大。以美元計價進口物價年跌7.7%，為連續16個月下跌。
3月出口物價以新台幣計價年跌6.45%，為連續12個月下跌，創125個月來最大跌幅。以美元計價進口物價年跌4.3%，為連續17個月下跌。
主計總處官員表示，WPI下跌，廠商進口成本下跌，雖然生產成本下跌，但出貨價格高不起來，就會影響到獲利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言