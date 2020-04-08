疫情封城囤糧帶動 大宗物資只有這類農產品上漲

主計總處今（8）日發布3月躉售物價指數（WPI）較上年同月下跌7.32%，呈連續11個月下跌走勢，並創52個月來最大跌幅。主計總處專門委員邱淑純坦言，因國際需求不振，WPI要走升，很不容易。

而3月進、出口物價指數也都續呈下跌，且跌幅都不小。邱淑純分析，主要工業金屬、礦產品，因國際油價暴跌而跟著下跌，新冠肺炎疫情致全球需求下降，以美元計價的礦產品進口價格年跌28.08%。

她分析，大宗物資中目前僅有少數農產品，如稻米、小麥等因各國因防疫封城，致民眾囤糧現象而呈上漲外，其他農工原料都呈跌勢，而且短期間WPI、進口、出口價格要轉為上漲，都不太可能。

3月進口物價以新台幣計價年跌9.76%，為連續10個月下跌，跌幅是52個月來最大。以美元計價進口物價年跌7.7%，為連續16個月下跌。

3月出口物價以新台幣計價年跌6.45%，為連續12個月下跌，創125個月來最大跌幅。以美元計價進口物價年跌4.3%，為連續17個月下跌。

主計總處官員表示，WPI下跌，廠商進口成本下跌，雖然生產成本下跌，但出貨價格高不起來，就會影響到獲利。