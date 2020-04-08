物價指數連降兩月 主計總處：仍無通縮疑慮

行政院主計總處今（8）日公布三月消費者物價指數（CPI），年減0.01%，連兩月下跌，主因國際油價暴跌影響油料費，以及旅館住宿、國內旅遊團費受疫情影響，狂推促銷所致，外食費也創下近40個月最小漲幅。不過，主計總處表示，目前仍無通縮疑慮。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純說，本月CPI下跌，主要是因為油價出現暴跌，但是國內需求沒有受到影響，核心CPI仍維持正成長，雖然短時間上漲不易，不過整體看來呈現平穩狀態，目前沒有通縮疑慮。

邱淑純指出，2015年CPI也因國際油價砍半，而出現連續8個月下跌，雖然通貨緊縮的基本定義為連兩季CPI下跌，但是當時由於核心CPI也是正成長，同樣沒有滿足「CPI連兩季下跌，且供給過剩、需求走跌」的通縮條件。

本月CPI除了國際油價暴跌，影響油料費年減16.69%之外，教養娛樂類受疫情影響最明顯，為了促銷，「旅館住宿費」年減12.36%最嚴重，「國內旅遊團費」也年減1.3%。「國外旅遊團費」則因國人已經放緩出國計畫，沒有出現砍價求業績的狀況，仍是正成長。

回顧2003年SARS時期，由於預期恐慌因素，民眾減少外出、在外消費，對服務類影響較大，全年CPI下跌0.56%，外食類是開始此項統計以來首次出現下跌、年減1.13%。反映民眾因恐慌心理減少外食，或業者為促銷而降低價格。

WPI本月年減7.32％，是52個月以來最大減幅，已經連11個月下跌，其中進出口皆持續下跌，以新台幣計，進口已經連跌10個月、寫下近9個月跌幅最大，出口則連跌12個月，創下近125個月跌幅最深。邱淑純認為，WPI短時間內要轉為正成長也有困難。

另外，觀察國際金屬行情，邱淑純指出，除了黃金之外，其餘皆因為各國封城、鎖國，導致需求大減，皆呈現下跌。