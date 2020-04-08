快訊

注意！明起開放寄口罩 全球111地不收台灣包裹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

物價指數連降兩月 主計總處：仍無通縮疑慮

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
行政院主計總處公布三月消費者物價指數（CPI），年減0.01%，連兩月下跌。 圖／聯合報系資料照片
行政院主計總處公布三月消費者物價指數（CPI），年減0.01%，連兩月下跌。 圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處今（8）日公布三月消費者物價指數CPI），年減0.01%，連兩月下跌，主因國際油價暴跌影響油料費，以及旅館住宿、國內旅遊團費受疫情影響，狂推促銷所致，外食費也創下近40個月最小漲幅。不過，主計總處表示，目前仍無通縮疑慮。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純說，本月CPI下跌，主要是因為油價出現暴跌，但是國內需求沒有受到影響，核心CPI仍維持正成長，雖然短時間上漲不易，不過整體看來呈現平穩狀態，目前沒有通縮疑慮。

邱淑純指出，2015年CPI也因國際油價砍半，而出現連續8個月下跌，雖然通貨緊縮的基本定義為連兩季CPI下跌，但是當時由於核心CPI也是正成長，同樣沒有滿足「CPI連兩季下跌，且供給過剩、需求走跌」的通縮條件。

本月CPI除了國際油價暴跌，影響油料費年減16.69%之外，教養娛樂類受疫情影響最明顯，為了促銷，「旅館住宿費」年減12.36%最嚴重，「國內旅遊團費」也年減1.3%。「國外旅遊團費」則因國人已經放緩出國計畫，沒有出現砍價求業績的狀況，仍是正成長。

回顧2003年SARS時期，由於預期恐慌因素，民眾減少外出、在外消費，對服務類影響較大，全年CPI下跌0.56%，外食類是開始此項統計以來首次出現下跌、年減1.13%。反映民眾因恐慌心理減少外食，或業者為促銷而降低價格。

WPI本月年減7.32％，是52個月以來最大減幅，已經連11個月下跌，其中進出口皆持續下跌，以新台幣計，進口已經連跌10個月、寫下近9個月跌幅最大，出口則連跌12個月，創下近125個月跌幅最深。邱淑純認為，WPI短時間內要轉為正成長也有困難。

另外，觀察國際金屬行情，邱淑純指出，除了黃金之外，其餘皆因為各國封城、鎖國，導致需求大減，皆呈現下跌。

CPI 國際油價 消費者物價指數

延伸閱讀

國際油價暴跌、通縮烏雲籠罩 3月CPI下跌0.01％

國際油價與疫情夾擊 CPI連二月負成長

封鎖效應 全球陷通縮夢魘

專家看本周經濟指標／美3月CPI恐負成長

相關新聞

世界經濟活動休克 謝金河：石油是非常重要的敏感指標

新冠肺炎疫情世界大流行，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「地球暫時停止呼吸，盯住油價的變化」一文，他表示，疫情沒有見到收斂...

物價指數連降兩月 主計總處：仍無通縮疑慮

行政院主計總處今（8）日公布三月消費者物價指數（CPI），年減0.01%，連兩月下跌，主因國際油價暴跌影響油料費，以及旅...

歐盟祭出不銹鋼反傾銷稅 台廠面臨衝擊

歐盟今天針對中國、台灣與印尼三地的熱軋不銹鋼品課徵反傾銷稅，鋼鐵公會對此回應，歐美向來是鋼鐵外銷主力市場，儘管台廠被課徵...

各國緩稅防疫 KPMG：免稅天堂申報也受影響

各國因應新冠肺炎疫情而延長稅務作業期程，也間接影響到百慕達、英屬維京群島（BVI）、開曼群島等既有免稅天堂的經濟實質申報...

經長喊口罩日產量最高1700萬片 台電為強力後盾

「口罩國家隊」本周將拼出日產量1500萬片，經濟部長沈榮津今（8）日表示，國內口罩日產量最高可達1700萬片。而口罩工廠...

口罩月底日產衝上1700萬片 20台機組上線拚產能

經濟部表示，民間有20台口罩機組將在月底上線，屆時日產量有望衝上1700萬片。同時，因N95口罩所需用料較一般醫療口罩多...

危老條例初審通過 時程容積獎勵分8年落日

立法院內政委員會今下午初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，延長原定今年5月到期的容積獎勵時程，並新增規...

金寶下月在菲泰和美廠打造口罩、呼吸器產線

金寶（2312）今（8）日宣布，將結合旗下專精3D列印、機器人與Hi Mirror子公司的研發技術資訊，預計5月在菲律賓、泰國和美國等廠區，設立醫療用口罩和呼吸機生產線，投入抗疫第一線。

中小企業如何撐過此波經濟谷底？ 會計師提出三字訣

新冠肺炎疫情重創全球經濟，根據中小企業總會調查，國內26%中小企業預估今年上半年營收將衰退三成，嘉威聯合會計師事務所會計...

現階段哪些企業適合思考IPO？會計師點名四產業

受新冠肺炎疫情影響，經濟也染疫！嘉威聯合會計師事務所會計師張宏尉今（8）日表示，台灣 IPO 市場預計 2021、202...

疫情衝擊全球經濟成長 下半年反彈聚焦二大觀測點

新冠肺炎疫情擴散並影響全球總體經濟成長，資策會產業情報研究所（MIC）綜合觀察國際機構評估後指出，預估今年全球經濟成長將...

中火之爭續燒 環保署長：撤銷台中市府處分是善意

環保署2月25日撤銷台中市府環保局廢止中火操作許可證的行政處分，行政院3月13日又宣布台中市管制生煤條例部分失效。立委徐...

熱門新聞

振奮！林百里攜手中鋼 發表12分鐘新冠病毒快篩試劑

主張政府紓困發現金 孫大千：應優先協助民眾度過難關

振興經濟為何不發現金？沈榮津：酷碰券可帶來4倍效果

紓困…50萬勞工可貸10萬 補貼首年利息

Zoom出包 本土視訊服務竄起

一張照片看盡航空業的困境 機艙內空無一人僅載貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。