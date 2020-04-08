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各國緩稅防疫 KPMG：免稅天堂申報也受影響

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

各國因應新冠肺炎疫情而延長稅務作業期程，也間接影響到百慕達、英屬維京群島（BVI）、開曼群島等既有免稅天堂的經濟實質申報期程，安侯建業聯合會計師事務所今（8）日指出，百慕達及BVI已分別配合各國稅務申報期程，提出延期申報機制，開曼群島則尚未建立相關規範。

安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，台商跨國集團在境外設立公司，經常會同時於開曼、BVI開設子公司，或也可能同時於百慕達設點進行跨國轉投資。然而在歐盟的要求之下，前述免稅天堂國家已開始實施經濟實質規範，要求台商在當地要有實質辦公處所、聘雇一定數量員工等。

安侯建業會計師林棠妮表示，除非企業願意定期耗費龐大成本以達到經濟實質要求，否則大部分台商都是把當地企業轉為「純控股公司」，或是主張企業已經是其他國家的稅務居民，以免去遵循經濟實質規範的義務。

任之恒指出，台商若要主張企業已在他國納稅，勢必就會面臨各國稅務期程不同調的問題，假設台商同時在百慕達及開曼設立公司，就要注意開曼的首次申報期限是今年12月31日前，但是百慕達就比較嚴格，應在今年6月30日前就得完成經濟實質申報，由於各國稅務申報期程不同，台商可能想主張在他國納稅，但是卻來不及在百慕達經濟實質申報期限前，完成他國的納稅作業。

林棠妮表示，為解決稅務期程不同步的問題，百慕達及BVI皆明訂，在稅務申報與經濟實質申報期限不一致的情況下，接受延期提交稅務證明的請求，百慕達最多可延長一年，BVI最多可延長二年時限；開曼群島目前未明訂相關措施。

林棠妮指出，近期因新冠肺炎疫情影響，各國都推出稅捐緩繳措施，百慕達、BVI及開曼群島的經濟實質申報也同樣受影響，但台商若欲主張他國稅務居民身分，亦可提示當地稅捐緩繳措施或相關文件，向百慕達、BVI及開曼群島主張延緩經濟實質申報。

台商 疫情 免稅

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