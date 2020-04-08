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經長喊口罩日產量最高1700萬片 台電為強力後盾

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電因應防疫，啟動「口罩工廠電力穩供計畫」，除檢測線路設備，也協助線路調整，指派專人主動協助辦理擴產所需的新增設用電。 圖／台電提供
台電因應防疫，啟動「口罩工廠電力穩供計畫」，除檢測線路設備，也協助線路調整，指派專人主動協助辦理擴產所需的新增設用電。 圖／台電提供

口罩國家隊」本周將拼出日產量1500萬片，經濟部沈榮津今（8）日表示，國內口罩日產量最高可達1700萬片。而口罩工廠的穩定供電，台電則扮演口罩國家隊的強力後盾。

台電表示，自2月即啟動「口罩工廠電力穩供計畫」，至今出動18個區處、約1000人次投入全台近百家口罩工廠協助線路巡檢及設備維護改善作業。

台電進一步指出，口罩生產及材料供應工廠遍佈全台各縣市共約100家，為確保口罩工廠生產線供電穩定，台電自2月起即針對口罩場所以紅外線檢測加強維護供電線路設備，協助檢查用戶端用電設備、量測線路容量及建立聯絡窗口，並暫停既有的工作停電；另為因應工廠增加產線需求，台電各區處主管親自拜訪工廠負責人，協助增加用電所需規劃申請事宜。

其中，台電彰化區處服務區內有近30家口罩工廠、名列全台第一多，自2月至今已出動約300人次巡檢口罩工廠，增加預防性供電線路巡視檢測頻率，預備突發事故緊急搶修電力轉供方案，亦與工廠建立協助用電問題專線窗口。

台電舉例，彰化區處團隊巡檢時發現有口罩工廠供電線路箱底鏽蝕及變壓器等設備故障疑慮，隨即安排更新改善；為讓電源供應無後顧之憂，也協助口罩工廠線路調整改接，更指派專人主動協助辦理擴產所需的新增設用電，不到一週即完成送電。

此外，台電桃園區處也供電超過10間口罩相關工廠，亦出動團隊赴口罩工廠進行線路設備檢測維護，並提醒業者加強緊急供電設備與自動切換開關（ATS）的維護保養。另為讓業者免於因增加產能而有超約需收取的額外電費，台電也祭出口罩工廠電費減免措施，如彰化即有業者因此減免電費達1萬5000元，桃園也有工廠因此受惠近1萬8000元電費減免。

口罩 台電 經濟部 沈榮津

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