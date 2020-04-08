立院初審通過 危老條例時程獎勵採「86421」遞減

立法院內政委員會今（8）日審查危老條例修正草案，經朝野討論後修正行政院版本後初審過關，可望在本會期三讀修正通過。備受關注的10%時程獎勵，原內政部規劃今年屆期後逐年降為5%、4%、3%、2%、1%，五年緩衝後落日，經協商討論後，修改為屆期後降為8%、6%、4%、2%、1%，同樣五年緩衝後，至2025年5月落日。

至於危老新增規模獎勵、取消合併重建面積限制等條文，則依據行政院版本通過。

依據現行危老條例，10%時程獎勵將於今年5月9日屆期，內政部提出修法草案，「有條件」延長時程獎勵，並新增規模獎勵，今日在委員會審查過程中，朝野立委多希望10%獎勵能夠「無痛」延長一到三年，之後再來考慮緩衝。

國民黨立委林奕華主張10%時程獎勵再延三年，她指出，內政部應從民眾角度來思考，危老條例雖已上路近三年，但民眾對於政策未必熟悉，很多是去年才在開說明會，為增加誘因，促使老舊建築儘速更新，保障權益，應讓10%容積獎勵再延長三年。

民進黨立委江永昌也希望，10%時程獎勵能夠再多個一、兩年以上的緩衝期，他指出，危老條例從施行到地方政府全力配合，實務上還有一段時間差，現在雙北都已投入大量人力物力，許多都快要成案了，內政部應讓時程獎勵再緩衝一段時間。

不過內政部次長花敬群對此表示，當年在危老條例立法過程中，內政部已承諾時程獎勵不會一延再延，且若此次修法同意10%直接無痛延長，會不會一兩年過後，又回到立法院討論是否要再延，這將是問題所在。

因此，內政部版本的草案是在今年屆期後，將原本10%的時程獎勵砍半為5%，並以一年為單位，逐年遞減1個百分點，等於有五年緩衝期，至2025年5月9日落日。

最後在協商討論後，內政部及朝野立委都同意，將原本內政部「54321」的遞減方案，修改為「86421」，也就是時程獎勵後，屆期後降為8%、6%、4%、2%、1%，同樣是五年緩衝後至2025年5月落日。

此外新增規模獎勵部分則是照案通過，基地面積達200平方公尺門檻，可得2%容獎，每增加100平方公尺再加碼0.5個百分點，也規定時程加規模獎勵合計不超過10%。