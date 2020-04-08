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疫情衝擊全球經濟成長 下半年反彈聚焦二大觀測點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
資策會產業情報研究所預估今年全球經濟成長將從3%下調至1~1.5%，台灣經濟成長也受到全球疫情影響，保2%困難度高。 法新社
資策會產業情報研究所預估今年全球經濟成長將從3%下調至1~1.5%，台灣經濟成長也受到全球疫情影響，保2%困難度高。 法新社

新冠肺炎疫情擴散並影響全球總體經濟成長，資策會產業情報研究所（MIC）綜合觀察國際機構評估後指出，預估今年全球經濟成長將從3%下調至1~1.5%，台灣經濟成長也受到全球疫情影響，保2%困難度高，疫情若能在上半年得到控制，下半年成長將逐漸回穩。

資深產業顧問陳子昂表示，今年下半年全球經濟有兩大觀測重點：第一、中國大陸疫情是否趨緩，且紓困及刺激政策能否讓經濟V型反彈；第二、美國疫情是否可在8月底前控制成功、經濟成長U型反彈。

資策會MIC觀測指出，2019年中國大陸GDP占全球經濟高達16%，影響規模遠超過SARS時期的8.7%，其經濟成長是否成功V型反彈是全球下半年產業觀測重點之一。

陳子昂表示，中國大陸第1季GDP很有可能負成長9%，全年成長率下修至3%以下，是否V型反彈的關鍵有兩點，一是疫情蔓延全球所造成的需求下滑影響程度多大；二是隨著企業逐漸復工、境外人士移入與本地民眾報復性旅遊，是否導致疫情二度爆發。

不過長期來看，疫情所帶動的非接觸商機仍具發展潛力，如5G、智慧科技應用皆是發展關鍵。

下半年全球第二個觀測重點，在於美國疫情是否能順利在7~8月前得到控制，紓困及經濟刺激方案是否奏效，將影響美國經濟成長是否能U型反彈。

資策會MIC指出，疫情衝擊已導致美國失業率飆升與就業市場寒冬，嚴峻情況甚至超越2008年金融危機，全球是否爆發失業潮將需要持續關注。

陳子昂認為，從台灣產業角度出發，過去幾年的美中貿易戰與2020年肺炎疫情，皆加速了廠商新南向與全球布局腳步，建議廠商化危機為轉機，掌握高階製造活動，將臺灣打造為全球高科技產業研發聚落。

資策會 經濟成長率

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