弱勢勞工無薪假房租繳不出 民團籲政府發緊急租金補貼

新冠肺炎疫情延燒，無薪假人數持續增加，OURs都市改革組織等公民團體今天表示，許多租屋的弱勢勞工，因經濟衝擊被迫放無薪假，現在無收入連房租都付不出，呼籲政府紓困，應針對疫情期間被解僱、減班減薪勞工，給予「緊急租金補貼」。

台灣芒草心慈善協會理事長張獻忠說，最近協會輔導的個案中，已有人被要求放無薪假，就有一位輔導個案，上周因雇主的餐廳生意差被減少排班，現在馬上面臨收入減少、房租繳不出的困境。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，弱勢勞工的房租租金，往往是生活費最大開銷，約占總收入3至5成，一旦工作受衝擊，最大壓力就是房租付不出來，希望政府立即給予弱勢勞工「租金緊急補貼方案」，方案也應納入過去沒有請領租金補貼的對象。另外，過去租金補貼多在7、8月發，希望疫情期間應緊急發放。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，現在臨時工在路上發傳單，拿的人明顯變少，但臨時工發不完傳單就拿不到工資，若再根據勞動部的統計，現在減班減薪事業單位及人數，到3月已激增至308家、7916人，擔任自雇及地下經濟工作的弱勢勞工受衝擊更大。

民進黨立委江永昌也建議，內政部住宅基金的單身及婚育租補預算，目前應尚有1億9千多萬，中央應可拿來做為「緊急租金補貼方案」之用。江提到，受補助的資格也應比照財政部3月25日公告「申請延期或分期繳納稅捐審核原則」函令中「個人」的第二項及第三項要件之一，並附上住宅房租約即可。

公民團體也建議「租金緊急補貼方案」，應與住宅法脫鉤，不受年齡、合法房屋、收入分位等限制，以達到緊急補助用意；適用對象擴至當前未領取相關租金補貼者，對象以符合勞動部安心就業計畫的受減班休息影響者，或2020年1月15日之後領取失業補助主。