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勞動部救打工族！上工助防疫 每月獲12,640元津貼

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊就業市場，有鑑於打工族因疫情而減少工時和收入，勞動部祭出「安心即時上工計畫」，勞保投保薪資在23,800元以下的勞工，可提出申請，每月上工80小時，每月可獲得12,640元工作津貼，為期半年。這項措施預計4月中旬上路。

疫情衝擊擴大，除了一般企業正職勞工放無薪假之外，勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，有很多部分工時、無一定雇主勞工，工作量減少，收入減少，生活困難，因此「安心即時上工計畫」是鎖定勞保投保薪資在23,800元（含）以下勞工參加。

他進一步表示，「安心即時上工計畫」預訂4月中旬上路，目前先規畫實施半年，提供1.5萬個上工名額，未來再視情況決定是否延長或者擴大。他表示，針對「安心即時上工計畫」，勞動部已準備60億額度、6萬個名額。60億元由就安基金支應。

勞動部將查核其過去2個月的勞保、就保加保紀錄，確認其在職資格，初估有120萬人左右。

他表示，適用「安心即時上工計畫」，都是在職勞工，而非失業勞工，目前規畫勞工每月可上工80小時、每小時158元計，每月可獲得12,640元工作津貼，用以補貼勞工受疫情衝擊而減少收入。至於上工內容，將與各部會合作，例如，衛福部需要防疫相關人員，加入協助中央與地方檢疫工作，如居家檢疫送餐、追蹤等；學校則是相關業務支援工作等等。

新冠肺炎 COVID-19 打工 勞動部

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