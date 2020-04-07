日勝生桃園循環經濟布局 目標今年汙水接管戶數達10萬

清明連假可能衝擊疫情，許多企業要求前往旅遊警示區的員工在家上班，勞動部曾在臉書推出居家上班QA釋疑，在家上班工時勞雇應事先約定，勞工可以各種通訊軟體紀錄上班工時及加班工時，回報雇主。但如果有些工作場域無法在家上班，企業要求曾前往警示區旅遊員工不來上班，必須給假給薪，不能要求勞工請病假或特休。

2020-04-07 14:45