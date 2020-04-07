日勝生桃園循環經濟布局 目標今年汙水接管戶數達10萬
日勝生今（7）日宣布擴大循環經濟事業布局，將透過子公司日鼎、藉由股份轉換方式整合旗下日鼎水務及鼎勝綠能，做為集團發展循環經濟事業主體，未來不排除投資觸角擴大到環保、能源、再生水資源等領域。
日勝生表示，集團近年積極事業轉型，希望以子公司日鼎循環經濟投控，做為日勝生發展循環經濟事業的投資主體，並整合旗下資源技術，接下來將藉由股份轉換方式，整合旗下能源事業日鼎水務，以及鼎勝綠能科技，拓展集團在循環經濟事業的競爭力與規模。
日勝生指出，子公司日鼎水務手中握有建置營運桃園汙水下水道系統BOT案，目前每日處理水量約5萬噸，桃園地區接管戶數也達8.7萬戶；日鼎水務汙水處理廠二期擴建已展開，預估今年底二期汙水處理廠擴建與管線完成後，日處理水量可達10萬噸，公司目標在今年底前，讓桃園地區接管戶數達10萬戶。
另外，子公司鼎勝綠能部分，日勝生表示，該公司為環保工程專業營造，除了承攬二期擴廠工程及維護，並與日鼎水務互相支援分工，未來計畫開發汙泥、廢水處理，廢棄物分選系統及再生水等市場。
根據經濟部統計資料，至2020年2月6日，核准回台投資總額7,160億元中，桃園市即位居投資首選。至今年3月底，核准回台投資廠商已超過418家，投資總額逾9,270億元。
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