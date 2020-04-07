散熱與醫療應用成長 騰輝3月營收創歷史新高

銅箔基板廠騰輝（6672）今（7）日公布3月營收4.97億元，創歷史新高，月增加23.66%，比較去年同期增加16.10%，截至3月總營收13.42億元，比較去年同期增加7.07%。

騰輝說明，該月營收創歷史新高，動能主要來自散熱基板及供應醫療設備等訂單成長，帶動3月營收來到最高點。

在當前的新冠病毒肺炎（COVID-19）健康緊急情況下，電子行業在支援對關鍵醫療設備的需求增加，騰輝-KY指出，已被全球主要的PCB製造商確定為支持這些活動的重要材料和服務供應商。

爲了對抗COVID-19，全世界正在採取各種行動，以增加現有設計的設備產量，或加快新型與更有效產品的推出。當今的醫療設備（例如呼吸機和許多其他用途的設備），通常會包含一個或多個電子系統，以實現傳感，系統控制和電源轉換等功能，因此，目前對某些材料的需求不斷增長，這些材料需要緊急空運以滿足英國，歐洲和美國的客戶需求。騰輝-KY說明，也開始增加更多數量的此類關鍵材料運送，以進一步建立區域庫存來因應此類需求。