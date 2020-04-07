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疫情讓前線人員恐懼 全金聯籲金融機構要做到三點

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

針對疫情仍然嚴峻，全國金融業工會聯合總會（全金聯）接獲從業勞工反映，民眾到金融機構洽辦事務，仍有不主動戴上口罩，亦無保持社交距離認識之客戶，不僅讓第一線臨櫃員工心生恐懼，亦對金融機構防疫努力造成負面影響，甚至成為防疫的破口。

依據中央流行疫情指揮中心社交距離注意事項，社交距離室內應保持1.5公尺，室外保持1公尺，惟若雙方正確配戴口罩，則可豁免社交距離。

依職業安全衛生法暨施行細則相關規定，勞動場所是指於勞動契約存續中，由雇主所提示，使勞工履行契約提供勞務之場所，或其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員，實際從事勞動之場所；而因勞動場所之建築物等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡，謂之職業災害。

為此，全金聯呼籲金融主管機關及各同業公會應該聯手防疫，避免職災發生，建議三點。包括：要求民眾進入金融機構洽辦事務，應戴口罩、量額溫（未超過37.5度），始可進入營業場所，否則不應准許入內；臨櫃等候之時，則須保持室內1.5公尺之距離。

第二、嚴格進行門禁管制，例如快遞或送餐飲等皆不得上樓或入內，一律請員工至一樓領取；第三、建議營業大廳及櫃檯加裝簡易隔板，加強保護員工與客戶避免飛沫接觸的情形。

口罩 疫情

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