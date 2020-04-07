在家上班可以領加班費嗎？勞動部QA告訴你

清明連假出遊可能衝擊疫情，許多企業要求前往旅遊警示區的員工在家上班，勞動部之前曾在臉書推出居家上班QA釋疑，在家上班工時勞雇應事先約定，勞工可以各種通訊軟體紀錄上班工時及加班工時，回報雇主。但如果有些工作場域無法在家上班，企業要求曾前往警示區旅遊員工不來上班，必須給假給薪，不能要求勞工請病假或特休。

勞動部表示，多年前已訂有「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，因此防疫期間若企業需要請員工在家工作，相關工作規範都可以援用，例如勞工在家中或遠距辦公時，勞工工作時間應由勞雇雙方事先約定並依約履行。

對於實際出勤情形，可由勞工自行記錄（如工作日誌等），並透過勞雇雙方約定方式回報雇主。

勞工在家或遠距辦公的工時記載，勞動部表示，出勤紀錄不限於公司的簽到簿或出勤卡，可以使用電腦資訊或電子通信設備協助記載出勤紀錄，例如線上打卡，或是App、電話、手機打卡、網路回報、客戶簽單、通訊軟體，只要是可供稽核的出勤紀錄工具都可。

一般最常出現爭議的是加班工時，勞動部表示，即使在家或遠距辦公，若正常工時結束後，雇主繼續交辦工作，還是可以申請加班，勞工可在完成工作後，將時間回報雇主，雇主就應根據回報時間給付加班費。

另外，清明連假結束後，不少企業針對中央疫情指揮中心公布的的11個警示區，要求曾前往的員工在家工作，或是不要到班。

勞動部表示，因為自主健康管理本來就可以上班，因此若是企業主動要求員工不要出勤，雇主要給假給薪，不能要求員工請病假或特休假。