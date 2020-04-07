貸你10萬元！疫情衝擊 勞動部將開辦勞工紓困貸款

新冠肺炎疫情造成嚴重衝擊，勞動部正研擬對生計困難勞工推出勞工低利紓困貸款，每人最高可貸10萬元，由政府補貼第一年利息，等於第一年免息，還款期三年，預估可供50萬名勞工申貸，預估5月推出。

疫情造成許多行業業績停擺，勞工收入減少，為了協助勞工度過難關，勞動部在紓困2.0方案中，匡列特別預算10億元利息補貼，與經濟部的信保基金合作，比照每年春節的勞保紓困貸款，讓勞工貸款，但勞保紓困貸款訂有勞保一定年資條件，此次勞工紓困貸款則不限勞保年資。

勞動部表示，勞工紓困貸款將提供生計困難勞工申貸，對象較寬，涵蓋受僱勞工及自營作業者、無一定雇主等，只要生計困難就可。每個人最多可貸10萬元，第一年免息，由政府補貼利息，三年還款，可供50萬名勞工申貸。