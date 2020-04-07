新冠肺炎歐美大爆發 台經院悲觀看待3月製造業景氣

台經院今公布2月份製造業景氣信號，受到新冠肺炎疫情升溫與近期國際油價大幅走低影響，令國際金融市場震盪加劇，製造業廠商對於未來半年景氣看法轉為悲觀，但受惠於農曆春節落點不同，2月工作天數相對增加，2月燈號好轉為黃藍燈。但台經院指出，疫情3月中旬起在歐美地區快速擴散，全球經濟需求下滑，將對未來國內製造業景氣產生負面衝擊。

台經院表示，儘管受到疫情升溫與近期國際油價大幅走低影響，國際金融市場震盪加劇，製造業廠商對於未來半年景氣看法轉為悲觀，拖累經營環境面指標表現。但受惠於農曆春節落點不同，2月工作天數相對增加，進出口與工業生產指數年增率皆由負轉正，外銷訂單年減幅度縮小，加上5G基礎建設和新興科技需求依舊暢旺，有助於拉抬需求面與原物料投入面指標表現。

2月整體製造業景氣信號值由1月的8.75分，2月份增加2.95分至11.70分，燈號由1月代表衰退的藍燈，2月轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

若排除掉春節因素，台經院指出，就今年前2個月製造業相關數據來觀察，除外銷訂單受到部分供應鏈轉移與全球經濟仍顯疲弱，尚未出現正成長外，其餘製造業數據(進出口、生產指數)表現皆較去年轉好。

就產業別來看，半導體受惠於5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，加上2月工作天數較去年同期增加，晶圓代工、IC封測等產量明顯增加，積體電路出口成長率由1月6.7%成長至2月48.6%，積體電路生產指數年增率亦維持雙位數成長，有助於需求面與原物料投入面指標表現，但受到全球疫情擴大恐將衝擊終端電子產品需求，使得廠商看壞未來景氣，拖累經營環境面指標，因此2月半導體景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。

在化學材料方面，受到2月國際油價以及上游石化原料價格皆呈下跌，加上中國製造業生產表現低迷，以及運輸受到封城阻礙等因素干擾，廠商營收表現不如預期，2月化學材料業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。

但台經院示警，新冠肺炎疫情在3月中旬在歐美地區快速擴散，迫使歐美主要國家陸續進入緊急狀態，經濟活動停擺，使得各主要預測機構皆同步下修經濟成長率，特別是疫情影響最嚴重的美國、歐洲與中國。由於歐洲和美國是全球主要的消費市場，全球經濟需求下滑，加上近期國際油價大幅走低，將對未來國內製造業景氣產生負面衝擊。