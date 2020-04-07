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核3廠大修2000人參與 廠方層層防疫繃緊神經
台電核3廠2號機今天凌晨起至5月26日展開為期50天的大修，預計2000名工作人員參與，雖是例行性維修，但碰上嚴峻的新冠肺炎疫情，廠方也繃緊神經，除人員採多重防護措施，為了防疫需求，今次首度取消外國原廠技師來台支援，以遠端視訊和資料傳輸等科技方式因應。
廠方表示，核3廠有2部核能機組，每運轉1年半後就必須停機更新燃料，一併檢查、維修機件設備；這次大修工作與以往大致相同，包括燃料更換、反應爐及汽機相關設備檢查、維修等，另還執行發電機轉子檢查及部份海水管路檢查，預計2000名工作人員參與，包括核3廠員工、台電其他單位支援人員、包商及約800位恆春地區居民。
廠方說，因疫情嚴峻，為避免群眾感染，這次大修防疫工作採多重防護原則，人員進廠前需提供健康聲明書及旅遊接觸史、每日量測額溫、發燒者不得進廠、加強消毒、戴口罩及增加人員距離等，層層管制嚴格把關，因清明連假的國內11個景點旅遊史，目前仍未做相關規範，不影響大修工作，同時取消國外技師來台。
廠方說，每次大修都會請多名原廠技師來台支援，這次為了防疫考量，原規畫只請2名外國原廠技師來台，但歐美國家疫情處於高峰，國外技師搭機來台要先居家檢疫14天，可能引發擔憂，決定不找原廠技師來台支援，將透過遠端視訊科技方式和資料傳輸「隔空」協助。
廠方並提醒，機組於停機及起機期間會使用蒸汽來測試安全閥動作，屆時會有清潔之白色水蒸汽排放至廠房外，屬正常現象，勿須驚慌。
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