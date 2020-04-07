國發院土地遭賤賣？元利：國民黨少拿3.3億元

歷經15年國發院土地買賣爭議，將在明（8）日進行第三次聽證會。元利建設指出，國發院土地2005年經過五次招標但全部流標，顯示先前賣方（國民黨）底價訂定過高，高估市場行情，以致全案無人出手。最終該地回到市場機制，雙方議價以42.5億元，由元利建設接手完成都市計畫變更並負擔全額變更成本，才會達成全案交易。

元利建設委託群策法律事務所律師許英傑表示，黨產會調查報告用片面資訊去拼湊雙方交易價格，重點是，「實際上國民黨拿了38.3億元走人，但根據中華徵信所當時估價報告顯示，國民黨稅後最多也只是實拿41.6億元，差額就是3.3億元，國民黨後續還不用負擔都市計畫變更成本，轉嫁未來土地變更風險，國民黨只少拿3.3億元，何來賤價之說？」

許英傑強調，國民黨與元利建設的國發院土地交易案中，國民黨透過土地買賣將三大風險，包括都市計畫土地變更之風險，以及資金成本風險，還有持有土地過程中的市場風險等，將售地風險全轉嫁買方，國民黨拿了38.3億元走人，15年後不當黨產委員會卻究責元利建設、要求需負擔主要責任，卻非找事主國民黨，黨產會找錯事主且張冠李戴的荒唐行為，令人不敢苟同。

元利建設強調，對照國民黨稅後獲得資金38.3億元，與當年中華徵信所估價41.6億元，也就是說，進國民黨口袋裡的錢只差3.3億元，但卻一再遭黨產會扣以賤賣污名，請問黨產會國發會土地到底哪裡賤賣了？