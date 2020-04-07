彭博資訊ETF統計 資金持續流入美國股票型ETF

經濟數據疲弱及景氣面臨衰退風險，壓抑全球股市續跌，美國就業市場遭受重創，惟死亡病例增速放緩，加上政策提振吸引長線布局買盤，近週資金持續流入美歐股票型ETF，依據彭博資訊統計，截至2020/4/3過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF獲資金淨流入85.3億美元，主要流入美國股票型ETF、當週獲資金淨流入51.2億美元，全球股票型ETF為資金淨流入26.6億美元，日本股票型ETF資金淨流出13.1億美元，新興市場股票型ETF資金淨流入1.03億美元，而中國股票型ETF資金淨流出金額則由前週的3億美元上升至15.9億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國疫情仍在升溫、經濟活動陷入停擺，對於全球需求的衝擊可能比市場預期的嚴重，加上OPEC+對於減產態度仍不明朗，對能源生產國的獲利及債信面衝擊猶存，全球金融市場四月波動仍大。建議投資操作上應抱持較高的風險意識，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，股市宜採定期定額及分批加碼策略並進，並密切關注「疫情、藥物臨床實驗結果、油價、企業財測」四大指標，作為投資操作能否轉為樂觀或者需要更加保守情境的參考風向球。

富蘭克林坦伯頓股票投資團隊投資主管人史蒂芬‧多佛表示，目前全球金融資產呈現高度相關趨勢，主因恐慌情緒導致各類資產面臨拋售以及ETF等被動投資工具加劇賣壓，受到疫情衝擊，預期企業獲利動能可能在未來一兩個季度急速下滑，但這並非是長期的結構性問題，隨疫情趨緩獲利動能也將回升，預期這將有助於緩解股價的下檔風險。近期市場修正提供主動型經理人良好投資機會，團隊將伺機加碼具有強勁現金流向與穩健財務體質之企業。

過去一週債券型ETF資金淨流入62.1億美元：以地區來觀察，美國債券型ETF為資金淨流入28.5億美元最多，全球債券ETF資金淨流入12.3億美元，新興市場債與新興當地貨幣ETF自前週資金淨流出轉為淨流入；以投資信評類別觀察，投資等級債ETF轉為淨流入金額43.6億美元最多，高收益債券ETF則維持資金淨流出，但降為6.8億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克指出，近期金融市場的不確定性升溫，美國公債殖利率大幅下跌，避險交易盛行，這是金融市場歷史性的時刻，各資產間的高度相關也令市場大漲大跌，沒有太多的產業或區域可以免於下跌，然而雖然市場消息面紛至沓來，但多元分散、主動式操作，尋找被低估的標的是我們認為在這個投資人拋售風險性資產的時期，能找到有吸引力投資機會的方式。