連獲21年基金獎紀錄 富蘭克林基金穩健築財富

國內五大基金獎相繼揭曉，得獎常勝軍富蘭克林今年同樣大有斬獲，共計11座獎項入袋。統計自台灣舉辦基金獎評選起迄今，不只總獲獎數已達229座，同時也創下連續21年得獎不中斷的紀錄，傲人的得獎成果佐證富蘭克林經理團隊實力，亦是投資人追求財富永續的最佳定心丸，旗下55檔基金能靈活應對各種市場狀況，協助各類型投資人即使身處波動中，依然能以穩健而周全的策略安度考驗，持續耕耘財富。

富蘭克林坦伯頓基金集團立足美國逾70年，親歷多次重大事件，累積豐富應對經驗及選股佈局能力，今年在指標台灣基金獎中，已三度蟬連「美國大型股票團隊」獎，旗下成立超過半世紀的「富蘭克林高科技基金」也獲得2020年Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）之「北美股票型」獎，更在4/6公布的理柏台灣基金獎中，以全壘打之姿，奪得美國股票型三年、五年及十年期三獎項，是這檔基金連續五年獲該基金獎肯定，從2010年起至今，已獲國內各大基金獎大獎達22座，整體表現深受肯定。

理柏台灣基金獎又一次為富蘭克林美股專家作見證，而富蘭克林也以完整的美股基金為投資人掌握多元機會，現階段總代理主要投資區域於美國的境外股票型基金已有八檔，居各基金業者之冠，部分基金更具備獨特性，例如2019年獲Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）的富蘭克林公用事業基金，主要投資於電力、天然氣、自來水等公用事業公司，其類股的高股利、低波動性，正是疫情影響下，偏好股票資產者，可納作防禦部位的首選之一。

自2000年台灣開始舉辦基金獎評選至今，市場歷經過網通泡沫、金融風暴等重大利空考驗，仍能逐步回歸理性，重新反應基本面並持續向高點邁進，期間富蘭克林經理團隊靈活的操盤策略，竭力為投資人趨吉避凶，今年指標台灣基金獎就各頒予「美國大型股票」與「亞洲不包括日本股票」兩項團隊大獎，功力深獲肯定。

此時正值新冠肺炎疫情肆虐全球，金融市場瀰漫不安情緒並再度陷入劇烈震盪，有富蘭克林經驗堅強的團隊當後盾、總代理之55檔國民的基金，可望持續為不同屬性投資人築起穩健理財的堡壘。

富蘭克林表示，疫情帶來的不確定性讓市場急跌，此時不宜冒然認賠出場，應以強化資產配置的防禦力並加以逢低進場的策略，積極應對，建議把握「SAFE」四原則，包括「Special：特別防疫」，納入包括美國GNMA政府債、伊斯蘭債、以及加碼日圓的全球政府債券型基金，股票資產則可考慮具內需導向及高股利題材的美國公用事業類股，兼顧逢低承接的機會。

「『A』級美國優質股票」，抓緊生技或科技產業的創新商機；透過新興市場或美國平衡型基金，強化「『Flexible』：彈性配置」，和網羅「『Emerging』：新興當地債」，掌握新興國家央行降息及股市長線發展契機。

富蘭克林表示，波動度升高已是市場常態，特別是此次疫情造成股債資產短線齊跌，不免令人萌生退場的想法，相對凸顯結合金融科技與大數據運算的「AI智能理財機器人」，能理性協助投資人，以調整投組代替低點殺出的優勢，進而提高投資理財的勝率。