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VIX飆 美國短年期高收益債抗震顧收益機會

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

恐慌指數VIX在今年二月底飆升超過長期平均20，股市上沖下洗，就連債券臉色也不太好看，然而，盤點市場震盪時刻，與全球高收益債相比，「短年期高收益債」堪稱波動低、報酬機會佳的優質收益。

安聯投信指出，近期市場跌宕，引發投資人心情洗三溫暖，儘管底部難以預估，但象徵市場波動的VIX指數近兩周持續下滑，預期接下來可能持續盤整，投資人可考慮伺機低檔布局，強化收益資產的配置。

安聯美元短年期高收益債券基金產品經理但漢遠分析，過去一周新冠肺炎疫情在歐、美延燒，但各國政府為救經濟「聯合寬鬆」，安定投資人信心，風險性資產出現反彈，美國10年期公債殖利率則築穩在0.67%。

但漢遠進一步指出，市場反彈，美元高收益債券各評級中，B級債彈幅較大，CCC級債則相對落後：BB級債上漲7.47%，B級債券上漲7.89%，CCC級債券則上漲6.76%，危機債券則反彈5.89%。主要產業呈現上漲，其中，醫療保健、電信持續受追捧，營建房地產、化學及紙業則因經濟活動停滯的擔憂，反彈幅度相對落後。

新冠肺炎疫情在中國以外地區，感染人數仍呈現增加趨勢，但漢遠提醒，疫苗問世之前，市場變數仍多，而油價大跌後，衝擊能源產業，加上美國總統大選等因素，可能隨時干擾市場，儘管各國政府齊力救市，但重挫後，市場信心可能呈兩極擺盪，容易使美公債殖利率區間震盪，造成公債價格持續大幅波動。

在疫情與油價動盪下，安聯投信相對看好基本面較為穩健的美國，投資方面，低景氣循環產業，如支援服務、電信等，可望挺過市場下行階段，而油價重挫影響能源產業，主要集中在探勘開發與設備等，中下游如煉油銷售或以管線租金為主的天然氣運輸則展現韌性，建議可聚焦這些產業的「短天期高收益債」，除了減少利率震盪的影響外，其聚焦現金流穩定企業債的收息能力，在週期中後段的震盪中降波動、尋收益。

債券 疫情 公債

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