穆迪預計 台灣今年實質GDP放緩至0.2%

我國政府批准新台幣一點○五兆元經濟刺激計畫，以支持新冠肺炎期間的經濟發展。國際信評機構穆迪預計，因疫情已從最初短期的中國大陸的斷鏈危機，演變為全球性的經濟衰退危機，認為該計畫只能抵消部分衝擊，且預測台灣今年實質經濟成長率將放緩至百分之○點二。

穆迪預計，台灣實際ＧＤＰ成長將從二○一九年的百分之二點七，放緩至二○二○年的百分之○點二。但明年隨著經濟恢復正常，加上高科技、電子產業回流、轉單效應等利基點，有望提振國內投資、出口表現，ＧＤＰ成長將反彈至百分之三點七。

穆迪指出，疫情爆發之初，中國大陸生產停頓，台灣因已融入區域技術供應鏈，連帶經濟活動也產生嚴重的負面影響。台灣旅遊業的急劇下滑（約占ＧＤＰ的百分之二）也給經濟活動帶來壓力。然而，隨著健康危機在全球範圍內蔓延，疫情已經轉化為對台灣經濟的重大需求衝擊。

台灣融入全球價值鏈意味經濟極易受供應衝擊及全球需求疲軟的影響。例如出口約占ＧＤＰ的百分之五十，中美等世界前兩大的經濟體則是台灣商品的主要出口目的地，光這兩個經濟體的出口就占去年總出口的百分之四十二。

中國大陸經濟成長在二○二○年大幅放緩至百分之三點三，加上美國經濟萎縮百分之二，將對今年台灣出口產品需求造成壓力。經季節性因素和農曆新年假期調整後，二月出口訂單比去年同期下降百分之十二點七，是自二○○九年五月以來的最大單年度下降。

穆迪還預計，二○二○年出口量將會疲軟，因為大多數台灣出口產品都將運往成長前景較為黯淡的二十國集團大型經濟體。

受到疫情衝擊，穆迪分析，台灣將面臨企業倒閉潮，社會隔離要求提高以及自主居家隔離，將對家庭的支出方式產生負面影響，衝擊勞動市場。

不過，穆迪認為，我國仍有充足的財政空間，且二○一九年底政府債務占整體ＧＤＰ比重約百分之三十五，即便政府借款需求增加，國內儲蓄也足負擔融資來源。