聽新聞
test
0:00 / 0:00

穆迪預計 台灣今年實質GDP放緩至0.2%

聯合報 / 記者林子桓／台北報導
穆迪預測台灣今年實質經濟成長率將放緩至0.2%。圖／聯合報系資料照片
穆迪預測台灣今年實質經濟成長率將放緩至0.2%。圖／聯合報系資料照片

我國政府批准新台幣一點○五兆元經濟刺激計畫，以支持新冠肺炎期間的經濟發展。國際信評機構穆迪預計，因疫情已從最初短期的中國大陸的斷鏈危機，演變為全球性的經濟衰退危機，認為該計畫只能抵消部分衝擊，且預測台灣今年實質經濟成長率將放緩至百分之○點二。

穆迪預計，台灣實際ＧＤＰ成長將從二○一九年的百分之二點七，放緩至二○二○年的百分之○點二。但明年隨著經濟恢復正常，加上高科技、電子產業回流、轉單效應等利基點，有望提振國內投資、出口表現，ＧＤＰ成長將反彈至百分之三點七。

穆迪指出，疫情爆發之初，中國大陸生產停頓，台灣因已融入區域技術供應鏈，連帶經濟活動也產生嚴重的負面影響。台灣旅遊業的急劇下滑（約占ＧＤＰ的百分之二）也給經濟活動帶來壓力。然而，隨著健康危機在全球範圍內蔓延，疫情已經轉化為對台灣經濟的重大需求衝擊。

台灣融入全球價值鏈意味經濟極易受供應衝擊及全球需求疲軟的影響。例如出口約占ＧＤＰ的百分之五十，中美等世界前兩大的經濟體則是台灣商品的主要出口目的地，光這兩個經濟體的出口就占去年總出口的百分之四十二。

中國大陸經濟成長在二○二○年大幅放緩至百分之三點三，加上美國經濟萎縮百分之二，將對今年台灣出口產品需求造成壓力。經季節性因素和農曆新年假期調整後，二月出口訂單比去年同期下降百分之十二點七，是自二○○九年五月以來的最大單年度下降。

穆迪還預計，二○二○年出口量將會疲軟，因為大多數台灣出口產品都將運往成長前景較為黯淡的二十國集團大型經濟體。

受到疫情衝擊，穆迪分析，台灣將面臨企業倒閉潮，社會隔離要求提高以及自主居家隔離，將對家庭的支出方式產生負面影響，衝擊勞動市場。

不過，穆迪認為，我國仍有充足的財政空間，且二○一九年底政府債務占整體ＧＤＰ比重約百分之三十五，即便政府借款需求增加，國內儲蓄也足負擔融資來源。

疫情 新台幣 肺炎 經濟成長率 美國經濟 旅遊業 債務

延伸閱讀

穆迪：疫情至少令美國經濟四分之一停擺

1.05兆元僅抵消部分衝擊 穆迪：台灣GDP將放緩至0.2％

穆迪示警：疫情重創中小企業

再創新高 美上周初領失業金人數高達665萬人

相關新聞

世界經濟活動休克 謝金河：石油是非常重要的敏感指標

新冠肺炎疫情世界大流行，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「地球暫時停止呼吸，盯住油價的變化」一文，他表示，疫情沒有見到收斂...

名家觀點／疫情全境擴散下的準備

最近幾天，新冠肺炎疫情在歐洲和美國全面爆發，其中美國在6日確診案例已經超過33萬個，排第二的西班牙也達13萬個案例，人數超過義大利，另外，英、德、法和其他歐洲國家的案例同樣非常嚴重。原本疫情在中國大陸快速擴張時，很多人還判斷也許第1季左右就能控制，沒想到疫情「全境擴散」，且至今看不出全球疫情何時能控制下來。

穆迪預計 台灣今年實質GDP放緩至0.2%

我國政府批准新台幣一點○五兆元經濟刺激計畫，以支持新冠肺炎期間的經濟發展。國際信評機構穆迪預計，因疫情已從最初短期的中國大陸的斷鏈危機，演變為全球性的經濟衰退危機，認為該計畫只能抵消部分衝擊，且預測台灣今年實質經濟成長率將放緩至百分之○點二。

財經觀點／疫情短空長多 5月接單是關鍵

新冠肺炎疫情蔓延全球，衝擊電子業原先布局的腳步，也打亂了各國5Ｇ的布建規畫，但這一波疫情，對企業來說將是短空長多，預估五月接單將是關鍵。

勞動部推「安心即時上工」 將釋1.5萬打工機會

疫情衝擊經濟，企業紛紛祭出減班休息政策減少人員成本，勞動部為協助無薪假勞工維持生計，再推出「安心即時上工」方案，預計半年內可提供1.5萬個公部門時薪打工機會，每月提供最高80小時，每月可望新增逾1.2萬元收入，預計4月中旬上路。

勞動部：無薪假恐逾2萬人

勞動部統計，3月底實施減班休息（俗稱：無薪假）人數攀升到近8,000人，創八年來新高。勞動部長許銘春昨（6）日在立院財委會指出，若疫情延燒到第3季，無薪假人數「一定」會破萬；一旦燒到第4季，不排除無薪假人數會超過2萬人。

穆迪預測 台灣今年GDP估增0.2%

行政院通過新台幣1.05兆元經濟刺激計畫，以支持新冠肺炎期間的經濟發展；國際信評機構穆迪預計，因疫情已從最初短期的中國大陸斷鏈危機，演變為全球性的經濟衰退，所以認為該計畫只能抵消部分衝擊，同時，也預測台灣今年實質GDP成長放緩至0.2%。

業務外包 小心誤觸2個大地雷

很多企業常以承攬或派遣，將業務外包，一方面可以免除雇用員工各項成本，也可省去勞健保等責任，但是派遣與承攬的規定大不同，前年勞基法也增訂多項條文保障派遣勞工權益，企業若以為派遣比承攬好用，這兩件事千萬要小心，否則損失可能更大。

誤將派遣當承攬 企業踩到雷

美食外送平台業者宣稱與外送員是承攬關係，不少公司將工作外包，外包廠商到底是承攬單位，還是派遣單位，不但很多勞工搞不懂，連事業單位也未必清楚，但也有人明知故犯「假承攬真派遣」，勞動部最近訂定「派遣事業單位及承攬事業單位認定指導原則」，釐清承攬與派遣的責任歸屬。

防疫商機！外送或宅配有助餐飲突破重圍

經濟部發現，外送或宅配服務有助餐飲業減緩疫情衝擊。根據經濟部統計處餐飲業動態調查發現，今年1月到2月餐館業及飲料店業有外送或宅配者，營收年「增」5.2%；無外送或宅配者，營收年「減」8.0%。

達邦蛋白通過中國大廠雙盲測試 23廠合作洽談中

達邦蛋白（6578）漳州廠去年10月開始量產，主力產品達邦肽日前通過國際飼料集團雙盲測試，其中一項指標送美國檢驗，耗時5...

行政法人以非公有土地蓋社宅 可獲1.5倍容獎

為提高社會住宅興建量能，內政部已於3月31日發布「都市計畫法臺灣省施行細則」部分條文修正案，新增行政法人興辦社會住宅使用...

熱門新聞

酷碰券用好花滿賺1.5萬 消費效益估衝千億

鴻海：員工連假若去11個景點 自主健康管理7天

競爭激烈！外送平台「戶戶送」宣布退出台灣市場

紓困政策不食人間煙火？ 執政黨美女立委怒了

連假人擠人就被強放無薪假？工會：勞動部說過應給工資

批1兆500億紓困案口惠實不至 孫大千提三點建議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。