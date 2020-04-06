1.05兆元僅抵消部分衝擊 穆迪：台灣GDP將放緩至0.2％

台灣政府批准新台幣1.05兆元經濟刺激計劃，以支持新冠肺炎期間的經濟發展。國際信評機構穆迪預計，因疫情已從最初短期的中國的斷鏈危機，演變為全球性的經濟衰退危機，所以認為該計畫只能抵消部分衝擊，同時，也預測台灣今年實質GDP將放緩至0.2%。

由於台灣相當依賴出口貿易，疫情導致台灣面臨嚴重的衰退，經濟救濟和支持措施的擴大，反映一定程度的政策影響能力，以及政府在經濟風險加劇的情況下提供反周期財政政策支持的能力。

疫情爆發之初，中國採取相關措施，導致生產停頓，因為台灣已融入區域技術供應鏈，所以對台灣的經濟活動產生嚴重的負面影響。台灣旅遊業的急劇下滑（約佔GDP的2％）也給經濟活動帶來壓力。然而，隨著健康危機在全球範圍內蔓延，疫情已經轉化為對台灣經濟的重大需求衝擊。

台灣融入全球價值鏈意味著台灣經濟極易受到供應衝擊及全球需求疲軟的影響。例如，出口約佔GDP的50％，世界上兩個最大的經濟體中國與美國是台灣商品的主要目的地，僅這兩個經濟體的出口就佔2019年總出口的42％。

中國經濟成長在2020年大幅放緩至3.3％，再加上美國經濟萎縮2.0％，將對今年台灣產品的需求造成壓力。經季節性因素和農曆新年假期調整後，2月份出口訂單同比下降12.7％，是自2009年5月以來的最大單年度下降，穆迪預計，2020年的出口量將會疲軟，因為大多數台灣出口產品都將運往成長前景較為黯淡的20國集團大型經濟體。

穆迪預計，台灣將面臨企業倒閉浪潮，社會隔離要求提高以及自主居家隔離，將對家庭的支出方式產生負面影響，並導致勞動力市場疲軟。根據台灣勞動部的數據，與月初相比，3月底無薪假勞工的數量幾乎翻了一番，達到近8,000人。

穆迪預計，政府的措施將限制持續的負面影響。政府健康的財政狀況，到2019年底，債務負擔約佔GDP的35％，支持其利用最近幾年累積的財政空間，進而支持經濟的能力，不會顯著威脅其財政措施，即使政府的借款需求增加，國內儲蓄仍可提供可負擔的融資來源。

總體而言，穆迪預計，台灣實際GDP增長將從2019年的2.7％放緩至2020年的0.2％。隨著經濟狀況恢復正常以及台灣製造商搬遷供應鏈，可為企業投資與出口帶來正面影響，預計2021年將反彈至3.7％。