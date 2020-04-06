快訊

「核爆家園」森林大火：烏克蘭輻射超標的車諾比火場

擔心染上新冠肺炎！清明連假去過墾丁等景區10人求醫

國產署標租光電 平均標脫率達九成

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

國產署去年首度推出國有非公用土地標租作太陽光電，反應良好，平均標脫率近九成。國產署副署長游適銘今（6）日表示，財政部將於4月24日公告今年第二批標租光電，共三宗土地、合計5.79公頃，預計5月底開標。

游適銘表示，4月24日將標租的三宗土地分別位於苗栗縣竹南鎮、嘉義縣大林鎮。原本有另一宗位於新竹縣湖口鄉的土地原也列為標租標的，但地方對於該基地環境景觀仍有些許疑慮，因此暫緩標租作業，待與地方溝通完成後再綜合考量。

游適銘表示，配合行政院太陽光電政策，今年下半年也會持續盤點其他適合的土地，供業者投標。

他表示，觀察歷次光電業者投標情形，回饋金比率屢創新高，且平均標脫率近九成，顯示業者對光電用地需求仍殷切，且國產署規劃標租光電機制受到市場青睞。

國產署去年修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，並發布相關作業規定，開放國有地可開放民間「標租」作為發展太陽光電發電設施的基地，去年釋出兩批國有地，不少標的都有多封標單搶標，業界反應熱烈。

游適銘表示，去年釋出的標的已完成台中市后里區、台南市善化區及高雄市美濃區等三宗國有地簽約作業，面積約5.39公頃，得標設備裝置容量共7,156峰瓩（kWp），併聯發電後初估每年收取回饋金約426萬元。

而今年2月也已釋出今年第一批標租光電，3月開標結果四宗標的共標脫三宗，分別位於台中市大安區、高雄市鳳山區及嘉義縣布袋鎮，面積約3.8公頃，得標的設備裝置容量共4,363峰瓩（kWp），併聯發電後初估每年收取回饋金約349萬元。

太陽光電 國產署

延伸閱讀

國產署今年首批標租太陽光電 三宗順利標脫

昇陽標下國產署土地 溢價26.6%

旅館地價稅 北市擬可分期

相關新聞

世界經濟活動休克 謝金河：石油是非常重要的敏感指標

新冠肺炎疫情世界大流行，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「地球暫時停止呼吸，盯住油價的變化」一文，他表示，疫情沒有見到收斂...

業務外包 小心誤觸2個大地雷

很多企業常以承攬或派遣，將業務外包，一方面可以免除雇用員工各項成本，也可省去勞健保等責任，但是派遣與承攬的規定大不同，前年勞基法也增訂多項條文保障派遣勞工權益，企業若以為派遣比承攬好用，這兩件事千萬要小心，否則損失可能更大。

誤將派遣當承攬 企業踩到雷

美食外送平台業者宣稱與外送員是承攬關係，不少公司將工作外包，外包廠商到底是承攬單位，還是派遣單位，不但很多勞工搞不懂，連事業單位也未必清楚，但也有人明知故犯「假承攬真派遣」，勞動部最近訂定「派遣事業單位及承攬事業單位認定指導原則」，釐清承攬與派遣的責任歸屬。

防疫商機！外送或宅配有助餐飲突破重圍

經濟部發現，外送或宅配服務有助餐飲業減緩疫情衝擊。根據經濟部統計處餐飲業動態調查發現，今年1月到2月餐館業及飲料店業有外送或宅配者，營收年「增」5.2%；無外送或宅配者，營收年「減」8.0%。

達邦蛋白通過中國大廠雙盲測試 23廠合作洽談中

達邦蛋白（6578）漳州廠去年10月開始量產，主力產品達邦肽日前通過國際飼料集團雙盲測試，其中一項指標送美國檢驗，耗時5...

行政法人以非公有土地蓋社宅 可獲1.5倍容獎

為提高社會住宅興建量能，內政部已於3月31日發布「都市計畫法臺灣省施行細則」部分條文修正案，新增行政法人興辦社會住宅使用...

公股揭示紓困資訊參差不齊 立委發現台銀配合度極低

財政部上周剛邀集各大公股銀行董總開會，會中指示三點強化措施，其一為完善各銀行網站的紓困措施。立委江永昌辦公室整理各大公股...

內政部修法 非公有土地蓋社宅可獲1.5倍容積獎勵

內政部今天表示，為提高社會住宅興建量能，日前已修訂相關法令，新增行政法人興辦社會住宅若使用非公有土地，可獲得1.5倍容積...

亞太電總座黃南仁：5G初期拚「穩定網路涵蓋」

繼台灣大總經理林之晨先前直言頻寬不等於速度後，亞太電信總經理黃南仁今（6）日也出面喊話，強調5G初期，比起各業者拚頻寬、...

財經觀點／經濟利空夾擊 審慎投資分散風險

為控制新冠肺炎疫情蔓延，各國紛紛頒布封鎖國境並限制民眾外出，禁令造成就業、消費等大幅減少，全球經濟陷入衰退風險。同時，沙烏地阿拉伯與俄羅斯祭出價格戰搶市，國際油價一夕暴跌。多項利空夾擊，投資人恐慌之餘大量拋售持股，美股十一年的多頭行情也暫時告終，全球金融體系正面臨二○○八年金融海嘯以來最大考驗。

油價強彈 元大原油正2要挑戰歷史漲幅？

台股休市期間，國際油價暴漲，累積紐約輕原油大漲38%，布蘭特原油也漲近30%，相關連動元大S&P原油正2（00672L）...

台灣168／1-2月工業生產成長7.9％

經濟部調查統計結果，今年1-2月工業生產指數較2019年同期成長7.9％，其中電子零組件業受惠5G基礎建設、高效能運算等新興科技用擴增，成長24.4％，漲幅居冠。

熱門新聞

富邦金下令 連假去國家級警報11景點居家辦公12天

國泰金緊急宣布 1200位員工居家辦公兩周

堵連假防疫破口 富邦金要去過熱門景點員工在家上班

連假去警示景點要居家辦公 新光金、國泰金跟進

油價強彈 元大原油正2要挑戰歷史漲幅？

跟進富邦金 新光金也要連假去11景點員工在家上班兩周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。