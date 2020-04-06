國產署標租光電 平均標脫率達九成

國產署去年首度推出國有非公用土地標租作太陽光電，反應良好，平均標脫率近九成。國產署副署長游適銘今（6）日表示，財政部將於4月24日公告今年第二批標租光電，共三宗土地、合計5.79公頃，預計5月底開標。

游適銘表示，4月24日將標租的三宗土地分別位於苗栗縣竹南鎮、嘉義縣大林鎮。原本有另一宗位於新竹縣湖口鄉的土地原也列為標租標的，但地方對於該基地環境景觀仍有些許疑慮，因此暫緩標租作業，待與地方溝通完成後再綜合考量。

游適銘表示，配合行政院太陽光電政策，今年下半年也會持續盤點其他適合的土地，供業者投標。

他表示，觀察歷次光電業者投標情形，回饋金比率屢創新高，且平均標脫率近九成，顯示業者對光電用地需求仍殷切，且國產署規劃標租光電機制受到市場青睞。

國產署去年修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，並發布相關作業規定，開放國有地可開放民間「標租」作為發展太陽光電發電設施的基地，去年釋出兩批國有地，不少標的都有多封標單搶標，業界反應熱烈。

游適銘表示，去年釋出的標的已完成台中市后里區、台南市善化區及高雄市美濃區等三宗國有地簽約作業，面積約5.39公頃，得標設備裝置容量共7,156峰瓩（kWp），併聯發電後初估每年收取回饋金約426萬元。

而今年2月也已釋出今年第一批標租光電，3月開標結果四宗標的共標脫三宗，分別位於台中市大安區、高雄市鳳山區及嘉義縣布袋鎮，面積約3.8公頃，得標的設備裝置容量共4,363峰瓩（kWp），併聯發電後初估每年收取回饋金約349萬元。