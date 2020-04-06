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企業線上召開Zoom會議 KPMG：當心資安危機

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

企業採雲端視訊召開會議防疫，可能暗藏資安危機，安侯企管公司執行副總經理謝昀澤今（6）日指出，知名遠端會議軟體Zoom已被發現多項系統漏洞，可能外洩使用者帳密丶隱私，甚至部分加密金鑰可能已傳至中國大陸，企業須慎選遠端會議工具。

謝昀澤表示，企業為因應疫情發展，近期已啟動「遠端會議」、「在家上班」或「分區工作」等措施，而其中若欲使用網路進行遠端會議，如Zoom、Microsoft Teams及Cisco Webex等三大軟體，皆是近來企業愛用的遠端會議利器。

然而企業必須注意相關資安疑慮，近期Zoom已因多項系統漏洞，而引發可能外洩使用者帳密丶隱私，甚至加拿大多倫多大學已出具報告，指Zoom疑似會將加密金鑰回傳到大陸，再加上日前英國首相強生於推特發表遠距會議照片，曝光了詳細的會議代碼及閣員ZOOM ID，都引起了資安極大疑慮。

謝昀澤表示，部分美國大型企業更因此禁用Zoom進行會議，雖然Zoom已經開始著手進行修補方案，但目前為止仍未完全解決，所有工具的使用者都必須提高警覺，高度關注相關資安事件。

謝昀澤建議，企業使用遠端會議系統，不應該即裝即用，首先要依據遠端會議內容進行分級，例如區分為「普通」、「敏感」及「機密」拿不同等級。除了讓與會者了解本次會議機密等級外，更能避免自己的遠端會議內容，因缺乏安全性保護在網際網路上赤裸呈現。

安侯企管公司資安實驗室副總經理林大馗亦建議，企業採取線上會議時，除了確保軟體維持在最新版本之外，應啟用密碼限制參與人員，必要時更應增加認證程序；會議過程中，應啟用點對點加密(End-to-End Encryption, E2EE)技術，避免遭有心人士側錄；應辨識所有參與會議人員，包含匿名加入者（Anonymous）、一般使用者 （Generic user）等難以辨別之人員名稱。

林大馗提醒，出於資安考量，視訊會議還有三大禁忌：第一，不能重複使用相同進入碼(passcode)及會議室編號 (Meeting ID)；第二，不應使用不明的免費無線網路資源進入遠端會議；第三，不該隨意啟用會議內容錄影、儲存會議資料功能。

謝昀澤提醒，必須認知網路遠端會議與一般網路直播，雖然同樣使用網路平台，但本質上卻有極大不同。網路直播講求頻寬穩定、參與者眾、互動回饋等，但企業的網路會議，則必須要完整顧及參與者身分確認、網路傳輸加密、溝通效率，及不得任意分享等事項，避免因遠端工作造成更多的風險議題。

資安 軟體 網路直播

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