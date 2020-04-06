Adobe數位經濟指數報告：疫情加速電商與實體結合

Adobe 發布首個數位經濟即時指標：《Adobe 數位經濟指數》(Adobe Digital Economy Index)。該項指數分析了美國18類產品，1億個 SKU（庫存物件數）的數萬億件線上交易。Adobe發現，新冠肺炎大流行期間，美國數位經濟比整體經濟增長得更快，也因為全球消費者及企業都運用數位方式應對當前的挑戰，顯出其前所未有的重要性。

Adobe認為，隨著數位經濟不斷演化，市場對準確追蹤線上價格和實際支出，以便充份掌握趨勢並預測行業和國家之間的變化的需求，變得更殷切、更關鍵。

《Adobe 數位經濟指數》藉著 Adobe Analytics 以全新的「數位消費者購物籃」（Digital Consumer Shopping Basket）來分析，衡量線上商品和服務的銷售情況，結果顯示數位購買力較以往上升了 20 ％，意味著消費者自 2014 年以來，以同一筆金額相較，可在網上買到更多的商品。在新冠肺炎疫情影響下，商品如食品、雜貨、感冒藥和健身器材的銷量激增。與此同時，線上下單門市取貨（Buy Online, Pickup In-Store, BOPIS）的交易亦增加了 62 ％。

調查結果發現，數位化帶來新的消費行為，某些商品類別在數位消費者購物籃占有比率增加，某些則呈現下降趨勢。例如，雜貨類在三年內佔有比率從原來的 6 ％ 增加至 8 ％；服裝零售商較早開展數位化業務，該類別過去五年在線上交易總額所佔比率從 21 ％ 增加至 23 ％。相反地，隨著行動裝置的普及，電腦所佔比率從 21 ％ 下降至 8 ％。

另外，數位購買力持續上升，消費者將繼續得益於線上購物。消費者的數位購買力年增率 3 ％，自 2014 年以來更增長了 20 ％。今天只需 1 美元，就能在線上買到 2014 年價值 1.2 美元的商品。同時，門市的商品價值卻下降了，2020 年以 1 美元購買的商品，2014 年的價格僅為 0.88 美元。但是，隨著愈來愈多人在線上購物，線上與線下經濟將繼續融合，兩者間的價格差將繼續縮減。

新冠肺炎促使電子商務銷量激增，從今年1月到3月11日間，洗手乳、手套、口罩和抗菌噴霧，銷量增幅高達 807 ％；非處方藥物如感冒、流感和止痛藥的增幅為 217 ％；衛生紙為 231 ％，罐頭食品和可儲藏性商品為 87 ％。此外，從 3 月開始許多美國消費者只能留在家中，健身設備（如壺鈴、啞鈴、室內健身單車及跑步機）及電腦設備（如桌上電腦及筆記型電腦）的線上銷量，分別增長了 55 ％ 和 40 %。3 月 13 日至 3 月 15 日期間，整體雜貨類別的每日線上銷量增長100％，而2月24日至3月21日期間「線上下單門市取貨」（BOPIS）的交易年增率為 62 ％。

最近一年發布最多新產品的電子產品、電腦、電視類別，線上價格呈下降趨勢，意味著消費者的數位購買力正在上升，促使美國的整體通貨膨脹速度下降。例如，電子產品線上價格在五年內下降超過 40 ％。從 2014 年 1月至 2017 年 7 月，線上通縮使數位購買力每年平均增長 3.9％；但隨著消費者開始購買更多雜貨、傢俱等創新度較低的商品和服務時，線上通縮和數位購買力則放緩至年增率為 2 ％。由於線上購物開始擴及所有商品，而不僅僅是最創新的商品，線上購物的價格優勢將逐漸消失。