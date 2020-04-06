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達邦蛋白通過中國大廠雙盲測試 23廠合作洽談中

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

達邦蛋白（6578）漳州廠去年10月開始量產，主力產品達邦肽日前通過國際飼料集團雙盲測試，其中一項指標送美國檢驗，耗時5個月送回大陸總部進行解碼，日前接獲總部通知，產品品質備受集團配方重視，目前計有23廠正在洽談合作中。

達邦蛋白表示，雙盲測試是經過兩道隨機編碼程序的盲樣測試，此次合作的集團是目前中國國內於非洲豬瘟之後，重點執行豬隻復養計畫的企業之一。

著眼全球養殖業禁用抗生素的趨勢，達邦蛋白表示，新建完成的中國大陸漳州廠第一條線產能可1,200噸，預計明年擴建第二及第三條，屆時產能邁向3,600噸，相當於台灣廠產能，可望成為公司未來成長動能。

新冠肺炎近來席捲全球，嚴重影響國際大廠商的供應鏈，不過，達邦蛋白表示，受惠於民生產業特性，又位居產業供應鏈源頭，並被列入非洲豬瘟後豬隻復養關鍵原料，無論台灣或中國生產基地，都得以從當地直接取得原料，產銷渠道暢通，無供應鏈斷貨的疑慮。

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