達邦蛋白通過中國大廠雙盲測試 23廠合作洽談中
達邦蛋白（6578）漳州廠去年10月開始量產，主力產品達邦肽日前通過國際飼料集團雙盲測試，其中一項指標送美國檢驗，耗時5個月送回大陸總部進行解碼，日前接獲總部通知，產品品質備受集團配方重視，目前計有23廠正在洽談合作中。
達邦蛋白表示，雙盲測試是經過兩道隨機編碼程序的盲樣測試，此次合作的集團是目前中國國內於非洲豬瘟之後，重點執行豬隻復養計畫的企業之一。
著眼全球養殖業禁用抗生素的趨勢，達邦蛋白表示，新建完成的中國大陸漳州廠第一條線產能可1,200噸，預計明年擴建第二及第三條，屆時產能邁向3,600噸，相當於台灣廠產能，可望成為公司未來成長動能。
新冠肺炎近來席捲全球，嚴重影響國際大廠商的供應鏈，不過，達邦蛋白表示，受惠於民生產業特性，又位居產業供應鏈源頭，並被列入非洲豬瘟後豬隻復養關鍵原料，無論台灣或中國生產基地，都得以從當地直接取得原料，產銷渠道暢通，無供應鏈斷貨的疑慮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言